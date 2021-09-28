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    Усик розповів про костюм Джокера та лисого файного парубка

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    Усик розповів про костюм Джокера та лисого файного парубка
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон світу з боксу провів першу пресконференцію після бою з Джошуа

    Олександр Усик, який в ніч на 26 вересня переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, зібрав пресконференцію, на якій поділився радістю з прихильниками.

    «Неймовірні відчуття. Розсічення ще трохи болить, але все в всередині мене радіє, – розповів Усик. – Мій костюм, у якому я був на пресконференції перед поєдинком з Джошуа, порівнювали з вбранням Джокера (з однойменного фільму, – прим. «Главком»). У нього не було краватки, шкарпетки білі. А колір костюма в мене червоніший, ніж шаровари кошового отамана… Всередині мене сидів лисий файний парубок. Образ наразі придумати важко. Але є напрацювання. Поки про них не говоритиму.

    Атмосферу, яка панувала на стадіоні під час бою, я бачив у своїх снах. В юності я думав про це – світло, гвинтокрили».

    Як повідомив промоутер Усика Олександр Красюк, Ентоні Джошуа активував опцію про реванш. Наступний бій між важковаговиками може пройти в лютому-березні наступного року.

    Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

    Український боксер вже повернувся в Україну. В Борисполі він розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

    Тим часом стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.

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    Теги: бокс Олександр Усик
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    Усик розповів про костюм Джокера та лисого файного парубка