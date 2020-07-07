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    Екстренера «Карпат» відправили у відставку після здобуття чемпіонства в Хорватії

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    Під керівництвом Іґора Йовічевіча&nbsp;заґребське &laquo;Динамо&raquo; провело сім матчів&nbsp; - Екстренера «Карпат» відправили у відставку після здобуття чемпіонства в Хорватії
    Під керівництвом Іґора Йовічевіча заґребське «Динамо» провело сім матчів 
    Фото - ФК «Динамо» (Заґреб)

    Іґор Йовічевіч залишився без роботи

    46-річний хорватський спеціаліст Іґор Йовічевіч, котрий на початку 2000-х років грав, а в 2015-2016 роках тренував львівські «Карпати», відправлений у відставку з посади головного тренера загребського «Динамо».

    Рішення керівництва клубу виглядає несподіваним, бо Йовічевіч прийняв «Динамо» ранньої весни і довів її до здобуття дострокового чемпіонства. Втім, якість гри заґребців часто бажала кращого. Вочевидь цей фактор виявився визначальним.

    Контракт розірваний за обопільною згодою.

    Під керівництвом Йовічевіча команда провела сім матчів в чемпіонаті Хорватії – три перемоги, дві нічиї та дві поразки.

    До того Йовічевіч успішно працював з молодіжною командою заґребського «Динамо», зокрема переміг нею в 1/8 фіналу юнацької Ліги УЄФА «Динамо» з Києва.

     Читайте також: Крах олігархічного футболу по-львівськи
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати ФК Динамо (Загреб) Іґор Йовічевіч
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