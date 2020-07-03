Мер Садовий запропонував допомогу футбольному клубу «Карпати»



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Андрій Садовий ще раз рідкреслив, що професійного клубу місто фінансувати не може Фото - Громадське телебачення

Правда, мова не про професійний клуб

Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що місто готове профінансувати футбольну академію «Карпат».

«Прикро бачити, як дорослі дядьки кидають забавки, які їм набридли. ФК «Карпати» – частина історії Львова. Впевнений, що «леви» залишаться і відродяться, незважаючи на амбіції власників. Але через ці проблеми можуть постраждати діти, які сьогодні навчаються в футбольній академії «Карпат». А це 800 учнів.

Місто не може фінансувати приватний клуб, тим більше, якщо він належить одним з найбагатших людей країни (співвласниками клубу зараз вважаються Ігор Коломойський та чинний президент «Карпат» Олег Смалійчук – прим.). Але місто може взяти на свій баланс і знайти кошти на утримання футбольної академії. Це офіційна заява.

Готовий до обговорення пропозиції з власниками клубу, фанатами та депутатами. Зрештою, саме футбольна академія може стати основою для відродження львівських «Карпат», – зазначив Садовий у дописі на Facebook.

Нагадаємо, що львівські «Карпати» не поїдуть на матч української Прем’єр-ліги до Маріуполя через відсутність фінансування. Оскільки ж поєдинки проти маріупольців мало бути два поспіль, згідно з регламентом команду мають зняти з чемпіонату і в решті матчів зарахувати поразки.

Наразі «Карпати» посідають останнє місце в турнірній таблиці.

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