США попереджають про підготовку Росією вбивств на території України

Росія, нібито, складає списки українців, що «підлягають знищенню»

США попередили ООН, що мають у розпорядженні інформацію про складання Росією списків українських громадян, які «підлягають вбивству або відправленню в табори» у разі вторгнення. Про це йдеться у листі, надісланому представником США в установах ООН в Женеві Батшебой Нелл Крокер Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє Голос Америки.

У листі, що з'явився на тлі попереджень Вашингтона про швидке вторгнення російських військ, сконцентрованих біля кордону України, йдеться про те, що США «глибоко стурбовані» та попереджають про потенційну «катастрофу з правами людини».

США мають «достовірну інформацію, яка вказує на те, що російські сили складають списки українців, які підлягають вбивству або відправленню в табори після військового вторгнення», йдеться у листі.

«Ми також маємо достовірну інформацію про те, що російські сили, ймовірно, вдадуться до летальних заходів для розгону мирних протестів», – йдеться у посланні, адресованому Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет.

У листі також йдеться, що вторгнення Росії в Україну може спричинити такі зловживання, як викрадення людей або тортури, і може обернутися переслідуваннями політичних дисидентів і представників релігійних і етнічних меншин.

Нагадаємо, Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

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