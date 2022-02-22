  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    США попереджають про підготовку Росією вбивств на території України

    Після захоплення території України російська влада планує розгорнути на окупованій території масові репресії&nbsp; - США попереджають про підготовку Росією вбивств на території України
    Після захоплення території України російська влада планує розгорнути на окупованій території масові репресії 
    фото: df.news

    Росія, нібито, складає списки українців, що «підлягають знищенню»

    США попередили ООН, що мають у розпорядженні інформацію про складання Росією списків українських громадян, які «підлягають вбивству або відправленню в табори» у разі вторгнення. Про це йдеться у листі, надісланому представником США в установах ООН в Женеві Батшебой Нелл Крокер Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет, повідомляє Голос Америки.

    У листі, що з'явився на тлі попереджень Вашингтона про швидке вторгнення російських військ, сконцентрованих біля кордону України, йдеться про те, що США «глибоко стурбовані» та попереджають про потенційну «катастрофу з правами людини».

    США мають «достовірну інформацію, яка вказує на те, що російські сили складають списки українців, які підлягають вбивству або відправленню в табори після військового вторгнення», йдеться у листі.

    «Ми також маємо достовірну інформацію про те, що російські сили, ймовірно, вдадуться до летальних заходів для розгону мирних протестів», – йдеться у посланні, адресованому Верховному комісару ООН з прав людини Мішель Бачелет.

    У листі також йдеться, що вторгнення Росії в Україну може спричинити такі зловживання, як викрадення людей або тортури, і може обернутися переслідуваннями політичних дисидентів і представників релігійних і етнічних меншин.

    Нагадаємо, Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

    Читайте також:
    Теги: Росія США ООН війна вбивство викрадення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    США попереджають про підготовку Росією вбивств на території України