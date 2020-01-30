Ґвалтували неповнолітніх. Фігуристки з Франції розповіли про сексуальне насильство тренерів



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Сара Абітболь

Гучний скандал у фігурному катанні Франції

10-кратна чемпіонка Франції, медалістка чемпіонатів світу і Європи з фігурного катання Сара Абітболь заявила, що була жертвою сексуального насильства з боку колишнього тренера Жиля Бейєра, повідомляє L'Equipe. За словами фігуристки, інциденти неодноразово відбувалися з 1990 по 1992 рік, коли вона була неповнолітньою.

Крім Сари Абітболь ще три колишні французькі фігуристки звинуватили тренерів у зґвалтуваннях. Елен Годар заявила, що також піддавалася насильству з боку Бейєра в кінці 1970-х років, коли їй було 13 років. За словами спортсменки, вона стала жертвою сексуального насильства і з боку іншого французького фахівця, Жана-Ролана Ракла.

Француженки Беатріс Дюмур і Енн Бруно стверджують, що їхній колишній тренер Мішель Лотц також ґвалтував їх в 1980-х роках, коли спортсменки були неповнолітніми.

З 2014 до 2018 року Жиль Бейєр займав посаду у Французькій федерації льодових видів спорту. Заяву фігуристок Бейєр не прокоментував.