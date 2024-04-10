Відбулися перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Обидва матчі завершилися нічиєю

У Лізі чемпіонів з футболу стартували матчі чвертьфінальної стадії. 9 квітня відбулися поєдинки «Реал» – «Манчестер Сіті» (3:3) та «Арсенал» – «Баварія» (2:2). В обох матчах зіграли українці.

Український воротар «Реала» Андрій Лунін розпочинав у старті свій третій матч Ліги чемпіонів поспіль.

Олександр Зінченко, що в березні завершив відновлення після травми, залишився в запасі «Арсенала». До команди на полі українець долучився після перерви.

Як пройшов матч «Реал» – «Манчестер Сіті»

Чинні переможці турніру забили «Реалу» вже на другій хвилині. Бернарду Сілва зі штрафного поцілив у ближній, незакритий Луніним кут.

Між голами «Сіті» та «Реала» свій перший сейв у матчі здійснив Лунін. На сьомій хвилині з гострого кута пробивав Ерлінг Голанд – українець парирував і залишив м'яч у грі.

У другому таймі Лунін додав ще два сейви лише за дві хвилини. Спершу українець зафіксував м'яч після удару Філа Фодена, а вже в наступній атаці суперників парирував удар Сілви.

На 66-й хвилині Лунін був безсилий проти іншого удару Фодена. Англієць з-за меж штрафного потужно пробив у «дев'ятку» і не залишив шансів голкіперу – 2:2.

Ще п'яти хвилин вистачило «Сіті», аби вийти вперед. Захисник Йошко Гвардіол завдав потужного удару в дальній кут – і вдруге в матчі вивів чинних чемпіонів уперед.

Перевага команди протрималася вісім хвилин, перш ніж Федеріко Вальверде першим дотиком забив гол і зрівняв рахунок – 3:3.

Як пройшов матч «Арсенал» – «Баварія»

Швидким голом у Лондоні відзначилися гості. Букайо Сака змістився з лівого флангу і пробив Мануеля Ноєра ударом у дальній кут.

Так само швидко «Баварія» відігралася, а згодом і вийшла вперед. Перший гол мюнхенців забив Серж Гнабрі, а Гаррі Кейн після пів години ігрового часу реалізував пенальті.

За рахунку 1:2 до гри увійшов Зінченко. На позиції лівого захисника українець замінив Якуба Ківьора.

Перевага чемпіонів Німеччини зберігалася до 76-й хвилині, коли Габріел Жезус розібрався з кількома захисниками й покотив м'яч Леандро Троссару. Бельгієць з центру штрафного пробив повз Ноєра – 2:2.

Зінченко після виходу на заміну виграв чотири єдиноборства, віддав 35 точних передач і понад 50 разів зустрічався із м'ячем. Власних ударів по воротах українець не завдавав.

Ліга чемпіонів. Перші чвертьфінали

«Реал» – «Манчестер Сіті» 3:3

Голи: Діаш, 12 (а/г), Родріго, 14, Вальверде, 79 – Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 71

«Арсенал» – «Баварія» 2:2

Голи: Сака, 12, Троссард, 76 – Гнабрі, 18, Кейн, 32

Тиждень чвертьфіналів у Лізі чемпіонів продовжиться двома іграми в середу, 10 квітня. О 22:00 за київским часом «Атлетіко» прийматиме дортмундську «Боруссію», а ПСЖ – «Барселону».

Матчі-відповіді за участю «Реала» та «Арсенала» відбудуться за тиждень, 17 квітня.

Нагадаємо, авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа.

До слова, 27-річний захисник лондонського «Арсеналу» та один з лідерів збірної України, Олександр Зінченко дав інтерв'ю програмі ВВС.

Журналісти прямо запитали футболіста, чи відгукнувся б він на призов на війну, якби бачив у цьому більшу цінність, ніж залишитися грати у футбол в англійській прем'єр-лізі. «Думаю, що відповідь зрозуміла. Я поїду», – відповів Зінченко.