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Ліга Чемпіонів 2023/24. Стали відомі пари вирішальних раундів плей-оф

Катерина Іванова
glavcom.ua
Ліга Чемпіонів 2023/24. Стали відомі пари вирішальних раундів плей-оф
Найсильнішою командою Ліги чемпіонів-2022/23 став англійський Манчестер Сіті
фото: twitter.com/ManCity

Перші чвертьфінали відбудуться вже 9-10 квітня

У Лізі чемпіонів визначили турнірну сітку вирішальних раундів плей-оф. Жеребкування головного клубного євротурніру відбулося в п'ятницю, 15 березня, у швейцарському Ньйоні.

Найбільше представництво у Лізі чемпіонів за підсумками чвертьфіналів зберегла Іспанія, від країни грають одразу три клуби: «Атлетіко», «Реал», «Барселона». Дві команди має Англія: «Арсенал», «Манчестер Сіті», та Німеччина: «Баварія», «Боруссія», ще одну має Франція «Парі Сен-Жермен».

Починаючи із чвертьфіналів, у плей-оф Лізі чемпіонів відсутні кошики посіву. Також команди з одних країн та груп не розводилися в турнірній таблиці – кожен міг зіграти з кожним.

Чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів 2023/24

  • «Арсенал» – «Баварія»;
  • «Атлетіко» – «Боруссія» Дортмунд;
  • «Реал» – «Манчестер Сіті»;
  • Парі Сен-Жермен» – «Барселона».

Хто зіграє між собою у півфіналах:

  • «Атлетіко» / «Боруссія» – Парі Сен-Жермен» / «Барселона»
  • «Арсенал» / «Баварія» – «Реал» / «Манчестер Сіті»

Команди, вказані першими, розпочинатимуть протистояння з домашнього матчу. Матчі чвертьфіналу заплановані на 9/10-те та 16/17-те квітня.

Нагадаємо, син Андрія Шевченка отримав виклик до юнацької збірної України з футболу.

Напередодні Шевченко-молодший отримав українське громадянство, що дало йому можливість виступати за збірні України. Після цього новий головний тренер юнацької збірної України (U-19) Дмитро Михайленко визначив склад команди на матчі елітраунду відбору на Євро-2024. До списку з 20 гравців потрапив і Крістіан Шевченко.

Також президент УАФ прокоментував мобілізацію й бронювання футболістів.

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