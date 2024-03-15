Ліга Чемпіонів 2023/24. Стали відомі пари вирішальних раундів плей-оф
Перші чвертьфінали відбудуться вже 9-10 квітня
У Лізі чемпіонів визначили турнірну сітку вирішальних раундів плей-оф. Жеребкування головного клубного євротурніру відбулося в п'ятницю, 15 березня, у швейцарському Ньйоні.
Найбільше представництво у Лізі чемпіонів за підсумками чвертьфіналів зберегла Іспанія, від країни грають одразу три клуби: «Атлетіко», «Реал», «Барселона». Дві команди має Англія: «Арсенал», «Манчестер Сіті», та Німеччина: «Баварія», «Боруссія», ще одну має Франція «Парі Сен-Жермен».
Починаючи із чвертьфіналів, у плей-оф Лізі чемпіонів відсутні кошики посіву. Також команди з одних країн та груп не розводилися в турнірній таблиці – кожен міг зіграти з кожним.
Чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів 2023/24
- «Арсенал» – «Баварія»;
- «Атлетіко» – «Боруссія» Дортмунд;
- «Реал» – «Манчестер Сіті»;
- Парі Сен-Жермен» – «Барселона».
Хто зіграє між собою у півфіналах:
- «Атлетіко» / «Боруссія» – Парі Сен-Жермен» / «Барселона»
- «Арсенал» / «Баварія» – «Реал» / «Манчестер Сіті»
Команди, вказані першими, розпочинатимуть протистояння з домашнього матчу. Матчі чвертьфіналу заплановані на 9/10-те та 16/17-те квітня.
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