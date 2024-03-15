Букмекери оцінили шанси клубів Луніна та Зінченка на вихід до 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня, другі – 16-17 квітня

Сьогодні, 15 березня у Ньоні (Швейцарія) пройшло жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Зокрема, своїх суперників дізналися лондонський «Арсенал», за який грає Олександр Зінченко, та мадридський «Реал», кольори якого захищає Андрій Лунін. Букмекери ж оцінили шанси клубів українців на вихід до 1/2 фіналу турніру.

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Зокрема, аналітики вважають «Арсенал» фаворитом та приймають ставки на вихід лондонців до 1/2 фіналу з коефіцієнтом 1.74, на успіх «Баварії» – 2.15.

Разом з тим, «Реал» Луніна не є фаворитом у своїй парі. Коефіцієнт на його загальний успіх – 3, на «Манчестер Сіті» – 1.43.

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Пари 1/4 фіналу ЛЧ:

«Арсенал» – «Баварія»

«Атлетіко» – «Боруссія» Дортмунд

«Реал» – «Манчестер Сіті»

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«ПСЖ» – «Барселона»

Пари 1/2 фіналу ЛЧ:

«Атлетіко»/«Боруссія» Дортмунд – «ПСЖ»/«Барселона»

«Арсенал»/«Баварія» – «Реал»/«Манчестер Сіті»

Перші матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 9-10 квітня, другі – 16-17 квітня. Фінал турніру пройде на «Вемблі» (Англія) 1 червня.