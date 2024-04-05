Відомий український футболіст заявив, що готовий служити у війську, якщо його мобілізують

Зінченко розповів, що пожертвував близько 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу людям в Україні

27-річний захисник лондонського «Арсеналу» та один з лідерів збірної України, Олександр Зінченко дав інтерв'ю програмі ВВС.

Журналісти прямо запитали футболіста, чи відгукнувся б він на призов на війну, якби бачив у цьому більшу цінність, ніж залишитися грати у футбол в англійській прем'єр-лізі.

«Думаю, що відповідь зрозуміла. Я поїду», – відповів Зінченко. Він додав, що на передовій в Україні воюють його колишні шкільні друзі.

«Важко усвідомити, що зовсім нещодавно ми були в одній школі, грали на майданчику чи на футбольному полі, а тепер вони повинні захищати нашу країну. І, чесно кажучи, [це] так важко прийняти, але це те, що є. Ми не можемо здатися».

За віком футболіст підпадає під мобілізацію навіть за старим законодавством – за новим законом, який набув чинності у четвер, мінімальний вік мобілізації знижений до 25 років.

Зінченко додав, що ситуація в країні – «дуже важка». Також він розповів, що пожертвував близько 1 млн фунтів стерлінгів на допомогу людям в Україні.

Нагадаємо, раніше інший український футболіст, що грає в АПЛ, Ілля Забарний заявив, що хотів повернутися в Україну та піти воювати на фронт.