Експерти спрогнозували виступ збірної України на Євро-2024

Британське видання проаналізувало перспективи «жовто-синіх» на майбутньому турнірі

Авторитетна британська газета The Guardian спрогнозувала, як збірна України виступить у фінальному турнірі Євро-2024, який відбудеться в Німеччині цього літа, повідомляє sport.ua.

«Збірна України потрапила до групи Е з Бельгією, Румунією та Словаччиною. Румунія та Словаччина, напевно, найбільш сприятливі команди, оскільки вони знаходяться значно нижче України у світовому рейтингу ФІФА.

Вихід до плей-офф – це мінімальна мета. Не виключений вихід до чвертьфіналу, що було б еквівалентно результату дворічної давнини.

На чолі команди Судаков, який віддав дві гольові передачі проти Ісландії, – плеймейкер з рідкісним баченням, а Мудрик – вибуховий вінгер, чий переможний гол може стати каталізатором. У той же час, вони мають не одного, а двох воротарів світового класу – Андрія Луніна з «Реала» та Анатолія Трубіна з «Бенфіки».

Ребров мудро міняв Довбика та Яремчука під час міжнародної перерви, щоб тримати їх свіжими та голодними. З такою кількістю гравців він дозволив собі залишити Олександра Зінченка на лаві запасних проти Ісландії.

Однак, щоб реалізувати свій багатий потенціал, Україні потрібно знайти певний баланс. «Незважаючи на всі свої якості, Україна коливалася між надзвичайною компетентністю та некомпетентністю під час відбору і часто залишалася то гарячою, то холодною», – детально проаналізувало британське видання перспективи «жовто-синіх» на майбутньому турнірі.

Нагадаємо, міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявила, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в Чемпіонаті Європи з футболу, який пройде влітку у Німеччині.