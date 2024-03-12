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Жеребкування Ліги чемпіонів проводитиметься за допомогою комп'ютера

Христина Жиренко
glavcom.ua
Жеребкування Ліги чемпіонів проводитиметься за допомогою комп'ютера
У сезоні-2024/25 зміниться формат Ліги чемпіонів

З нового сезону кулі з назвами клубів витягуватимуться вручну, а комп'ютер підбиратиме суперників для цих команд

Метод проведення жеребкування Ліги чемпіонів зміниться з наступного сезону. Про це інформують британські ЗМІ.

Нагадаємо, у сезоні-2024/25 зміниться формат турніру: кількість учасників зросте до 36, а замість традиційного групового етапу використовуватиметься загальна таблиця. Кожен клуб проведе щонайменше 8 матчів із різними суперниками.

У зв'язку з цим зміни відбудуться і в процедурі жеребкування – для її проведення будуть використовуватись комп'ютери. Моделювання показало, що ручне жеребкування в новому форматі займе від трьох до чотирьох годин і потребуватиме 900 куль.

Натомість буде використано новий метод – кулі з назвами клубів витягуватимуться вручну, а комп'ютер підбиратиме суперників для цих команд. У такому вигляді жеребкування займатиме 35 хвилин – як і зараз.

Зазначається, що англійська IT-компанія розробляє програмне забезпечення, за допомогою якого проводитиметься цифрова частина процедури.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ жеребкування Ліга чемпіонів

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