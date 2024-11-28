Визначилась перша команда, яка гарантовано зіграє у 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Наразі мерсисайдці посідають першу сходинку, маючи в активі п'ять перемог поспіль та максимальні 15 очок

Після п'яти зіграних турів стала відома перша команда, яка гарантувала собі місце у плей-офф турніру. Нею став Ліверпуль після впевненої перемоги над Реалом (2:0).

Наразі мерсисайдці посідають першу сходинку, маючи в активі п'ять перемог поспіль та максимальні 15 очок. Вони вже ніяк не зможуть опуститися нижче 24 позиції, на якій поки розташувався Реал, тому гарантовано зіграють в 1/16 фіналу.

Перші 8 команд напряму потрапляють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а 9-24 місця змагатимуться у плей-офф. До слова, донецький Шахтар наразі йде 26-м.

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» зазнав поразки від нідерландського ПСВ із рахунком 2:3 у виїзному матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.