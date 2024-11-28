Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Визначилась перша команда, яка гарантовано зіграє у 1/16 фіналу Ліги чемпіонів

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Визначилась перша команда, яка гарантовано зіграє у 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
ФК Ліверпуль
фото з відкритих джерел

Наразі мерсисайдці посідають першу сходинку, маючи в активі п'ять перемог поспіль та максимальні 15 очок

Після п'яти зіграних турів стала відома перша команда, яка гарантувала собі місце у плей-офф турніру. Нею став Ліверпуль після впевненої перемоги над Реалом (2:0).

Наразі мерсисайдці посідають першу сходинку, маючи в активі п'ять перемог поспіль та максимальні 15 очок. Вони вже ніяк не зможуть опуститися нижче 24 позиції, на якій поки розташувався Реал, тому гарантовано зіграють в 1/16 фіналу.

Визначилась перша команда, яка гарантовано зіграє у 1/16 фіналу Ліги чемпіонів фото 1

Перші 8 команд напряму потрапляють в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а 9-24 місця змагатимуться у плей-офф. До слова, донецький Шахтар наразі йде 26-м.

Нагадаємо, що донецький «Шахтар» зазнав поразки від нідерландського ПСВ із рахунком 2:3 у виїзному матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів Ліверпуль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Фанати Борнмута виконали пісню на честь Забарного
«Я хочу танцювати із Забарним»: фанати «Борнмута» після перемоги над «Ман Сіті» дякували українцю
3 листопада, 10:07
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі
Макрон відвідає матч Франції з Ізраїлем після нападів на євреїв у Амстердамі
11 листопада, 04:02
Коноплянка розповів про рішення покинути футбол
Коноплянка розповів, чому завершив кар'єру футболіста
13 листопада, 14:35
Артем Довбик
Довбик отримав одразу дві номінації на Globe Soccer Awards
14 листопада, 12:47
У 2023 році Кут працював на фіналі Кубка Англійської футбольної ліги між «Манчестер Юнайтед» та «Ньюкаслом»
УЄФА розпочала розслідування щодо арбітра, який ображав «Ліверпуль» та тренера Клоппа
14 листопада, 15:18
Четверте місце, яке наразі посідає Україна, загрожує прямим вильотом у дивізіон С Ліги націй
Ліга націй: всі можливі варіанти розвитку подій для збірної України перед останнім туром
17 листопада, 13:15
Популярні
Жирона оголосила заявку на матч Ліги чемпіонів: чи потрапив Циганков
26 листопада, 17:32
Ерлінг Голанд
Голанд побив рекорд Ліги чемпіонів
Вчора, 09:23
На восьмій хвилині матчу Юхим Конопля віддав передачу у штрафний майданчик, а Данило Сікан пробив у лівий нижній кут воріт, відкривши рахунок
«Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів, пропустивши три голи після 87-ї хвилини
Сьогодні, 00:14

Новини

Визначилась перша команда, яка гарантовано зіграє у 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
Визначилась перша команда, яка гарантовано зіграє у 1/16 фіналу Ліги чемпіонів
«Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів, пропустивши три голи після 87-ї хвилини
«Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів, пропустивши три голи після 87-ї хвилини
Українець Трубін не потиснув руку росіянину Головіну перед матчем Ліги чемпіонів
Українець Трубін не потиснув руку росіянину Головіну перед матчем Ліги чемпіонів
Допомогла ЗСУ? Шахраї з України викрали у 18-річної російської футболістки 4 млн рублів
Допомогла ЗСУ? Шахраї з України викрали у 18-річної російської футболістки 4 млн рублів
Тренери зі спортивної гімнастики пішли проти Стелли Захарової відкритими листами
Тренери зі спортивної гімнастики пішли проти Стелли Захарової відкритими листами
Усик дізнався місце в рейтингу найкращих боксерів року від GiveMeSport
Усик дізнався місце в рейтингу найкращих боксерів року від GiveMeSport

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
112K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
20K
Єрмак назвав умови для переговорів з Росією
18K
Чи підтримують жителі Південної Кореї надання зброї Україні: результати опитування
18K
Справа «Північного потоку-2». Суд ЄС поставив крапку над «і»
7596
Савченко порівняла Залужного та Сирського та зробила несподіваний висновок

Новини

Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Сьогодні, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Сьогодні, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
Вчора, 12:26
Мінлива хмарність, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 27 листопада
Вчора, 06:00
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 05:43

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua