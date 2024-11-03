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"Я хочу танцювати із Забарним": фанати "Борнмута" після перемоги над "Ман Сіті" дякували українцю

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Фанати Борнмута виконали пісню на честь Забарного
фото з відкритих джерел

Захисник Борнмута Ілля Забарний отримав значну підтримку від уболівальників клубу після перемоги в АПЛ над Ман Сіті

Після історичної перемоги Борнмута над Манчестер Сіті (2:1) на стадіоні лунали радісні вигуки на адресу українського захисника Іллі Забарного. Фанати співали: "Я хочу танцювати з Забарним!".

Ця звитяга стала першою для Борнмута в історії зустрічей із Манчестер Сіті, адже до цього команда не могла здобути жодної перемоги в 17 матчах проти "містян".

Ілля Забарний, який провів увесь матч на полі, продемонстрував вражаючу гру: він 42 рази доторкнувся до м’яча, виграв 1 дуель із 4 (25%), допустив 2 втрати, а також віддав 30 передач, з яких 28 були точними (93%). Захисник також зробив 2 відбирання, 9 виносів і 1 перехоплення.

Зазначимо, цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 10 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Контракт футболіста із Борнмутом розрахований до літа 2029 року.

Нагадаємо, що головний тренер Роми Іван Юріч розповів, чому український форвард Артем Довбик не зміг взяти участь у матчі 10-го туру Серії А проти Торіно.

А жіноча збірна України з футболу пройшла до фінального раунду плейоф відбору на чемпіонат Європи-2025. Вона обіграла Туреччину в першому раунді. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи фанати тренер Ілля Забарний

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