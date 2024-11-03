"Я хочу танцювати із Забарним": фанати "Борнмута" після перемоги над "Ман Сіті" дякували українцю

Захисник Борнмута Ілля Забарний отримав значну підтримку від уболівальників клубу після перемоги в АПЛ над Ман Сіті

Після історичної перемоги Борнмута над Манчестер Сіті (2:1) на стадіоні лунали радісні вигуки на адресу українського захисника Іллі Забарного. Фанати співали: "Я хочу танцювати з Забарним!".

Ця звитяга стала першою для Борнмута в історії зустрічей із Манчестер Сіті, адже до цього команда не могла здобути жодної перемоги в 17 матчах проти "містян".

“I wanna dance with Zabarnyi” on the big screens at the Vitality 🍒🇺🇦🕺🏼



📹: angelinarr_ pic.twitter.com/8hHYHFKCtM — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) November 2, 2024

Ілля Забарний, який провів увесь матч на полі, продемонстрував вражаючу гру: він 42 рази доторкнувся до м’яча, виграв 1 дуель із 4 (25%), допустив 2 втрати, а також віддав 30 передач, з яких 28 були точними (93%). Захисник також зробив 2 відбирання, 9 виносів і 1 перехоплення.

Зазначимо, цього сезону на рахунку 22-річного центрбека 10 матчів у межах АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

Контракт футболіста із Борнмутом розрахований до літа 2029 року.

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