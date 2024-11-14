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УЄФА розпочала розслідування щодо арбітра, який ображав «Ліверпуль» та тренера Клоппа

Христина Жиренко
glavcom.ua
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УЄФА розпочала розслідування щодо арбітра, який ображав «Ліверпуль» та тренера Клоппа
У 2023 році Кут працював на фіналі Кубка Англійської футбольної ліги між «Манчестер Юнайтед» та «Ньюкаслом»

Англійська асоціація професійних арбітрів відсторонила Кута до завершення розслідування ситуації

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) розпочала розслідування проти англійського судді Девіда Кута через ймовірне порушенням дисциплінарного регламенту. Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

«Спілка призначила інспектора з етики та дисципліни для оцінки потенційного порушення з боку Кута. Додаткову інформацію з цього питання буде надано належним часом», – йдеться у заяві УЄФА.

Раніше в мережі з'явилося відео, на якому схожий на Кута чоловік називає «Ліверпуль» «лайном», а також звинувачує у брехні та називає «зарозумілим дурнем» екстренера команди німця Юргена Клоппа, який раніше критикував арбітра.

Згідно з інформацією ЗМІ, УЄФА усунула рефері від роботи на матчах під своєю егідою.

Раніше Англійська асоціація професійних арбітрів відсторонила Кута до завершення розслідування ситуації.

Девіду Куту 42 роки. У лютому 2023 року він працював на фіналі Кубка Англійської футбольної ліги між «Манчестер Юнайтед» та «Ньюкаслом» (2:0).

Нагадаємо, ресурс GiveMeSport оприлюднив рейтинг з десяти найгірших нападників в історії Англійської Прем'єр-ліги з моменту її заснування у 1992 році.

Критерії для потрапляння до переліку: кількість забитих голів, кар’єрні очікування, трансферна вартість, внесок у гру команди, кількість проведеного часу в Прем'єр-лізі.

У рейтинг могли потрапити лише футболісти, які зіграли більше 10 матчів у турнірі.

Шосте місце в переліку посів колишній форвард збірної України та «Ліверпуля» Андрій Воронін.

Воронін грав за «Ліверпуль» з 2007 по 2010 року з перервою на оренду в берлінську «Герту» в сезоні 2008/09. У 40 матчах англійського клубу він забив шість голів та віддав п’ять результативних передач.

На першому місці опинився ексфорвард «Арсенала» та «Крістал Пелес» Яя Саного, який за 21 поєдинок не зробив жодної результативної дії.

До топ-3 також увійшли Джозі Алтідор, який грав за «Сандерленд» і «Халл», а також ексгравець «Челсі» , «Уігана» і «Блекберна» Франко Ді Санто.

Нагадаємо, футболіст молодіжної збірної Швейцарії Сільван Валлнер завершив ігрову кар'єру у 22 роки з релігійних причин. Про це повідомляють швейцарські ЗМІ.

Гравець команди «Блау-Вайс Лінц» із австрійської Бундесліги, 22-річний центральний захисник Сільван Валлнер, оголосив про завершення професійної футбольної кар'єри. Рішення стало несподіваним, враховуючи його вік. У січні 2025 року Валлнеру виповниться лише 23 роки.

Причиною такого кроку став релігійний фактор. Валлнер є послідовником церкви адвентистів сьомого дня, яка суворо дотримується заборони на роботу в суботу, священний день згідно з їх вірою. Оскільки більшість матчів австрійської Бундесліги проводяться саме в суботу, футболіст вирішив завершити професійну кар'єру.

Валлнер – вихованець швейцарського «Цюріха». Гравець викликався до молодіжних збірних Швейцарії U17 та U18. Влітку 2024 року він перейшов у «Блау-Вайс Лінц» за 200 тисяч євро з «Цюріха». У складі нової команди він встиг провести 13 матчів.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ліверпуль Юрґен Клопп скандал

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