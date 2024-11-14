Довбик отримав одразу дві номінації на Globe Soccer Awards

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї

Форвард збірної України та Роми Артем Довбик побореться за нагороди Globe Soccer Awards. Про це повідомляється на офіційній сторінці.



Довбик потрапив до двох номінацій премії Globe Soccer Awards – українець позмагається за звання найкращого форварда та найкращого гравця.

Наш земляк опинився у зірковій компанії інших претендентів: Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Філ Фоден, Харрі Кейн, Ерлінг Холанд та інших.

🏆 Beyond Development Dubai #GlobeSoccer Awards 2024 nominees for BEST FORWARD are: Artem Dovbyk, Phil Foden, Erling Haaland, Harry Kane, Lautaro Martínez, Kylian Mbappé, Mohamed Salah, Vinícius Júnior, Nico Williams, and Lamine Yamal. pic.twitter.com/DCmDlkpRRw — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 14, 2024

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї. Підтримати Довбика можна проголосувавши на сайті Globe Soccer Awards за посиланням.

Нагадаємо, що минулого сезону Артем виступав за Жирону, якій допоміг здобути путівку в Лігу чемпіонів. Також український нападник став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги 2023/24, забивши 24 голи у 36 матчах за каталонську команду.

Нагадаємо, що нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй.