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Довбик отримав одразу дві номінації на Globe Soccer Awards

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Довбик отримав одразу дві номінації на Globe Soccer Awards
Артем Довбик
фото з відкритих джерел

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї

Форвард збірної України та Роми Артем Довбик побореться за нагороди Globe Soccer Awards. Про це повідомляється на офіційній сторінці.
 
Довбик потрапив до двох номінацій премії Globe Soccer Awards – українець позмагається за звання найкращого форварда та найкращого гравця.

Наш земляк опинився у зірковій компанії інших претендентів: Кріштіану Роналду, Кіліан Мбаппе, Філ Фоден, Харрі Кейн, Ерлінг Холанд та інших.

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня 2024 року в Дубаї. Підтримати Довбика можна проголосувавши на сайті Globe Soccer Awards за посиланням.

Нагадаємо, що минулого сезону Артем виступав за Жирону, якій допоміг здобути путівку в Лігу чемпіонів. Також український нападник став найкращим бомбардиром сезону Ла Ліги 2023/24, забивши 24 голи у 36 матчах за каталонську команду.

Нагадаємо, що нападник Роми та збірної України Артем Довбик може покинути розташування національної команди перед ключовими матчами Ліги націй. 

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт Артем Довбик

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