Коноплянка розповів, чому завершив кар'єру футболіста
Спортсмен зізнався, що більше не отримує задоволення від футболу
Євген Коноплянка зізнався, що був готовий продовжити професійну кар'єру. Про це пише видання «Трибуна».
«Думав, що робити, і був сам із собою. Хотів розібратися, який мені зробити наступний крок – продовжувати грати чи бути там, де я зараз. Зрозумів, що вже не отримую задоволення від футболу так, як це було раніше. Так вирішив займатися агентством, був на зв'язку з Ромою Зозулею. Він, як і я, був на тій стадії, коли не знав, закінчувати кар’єру чи ні. Вдвох прийшли до того, що продовжували б грати, якби був той Дніпро», – сказав він.
Також спортсмен зазначив, що він не хотів витрачати на це свій час, їхати кудись в іншу країну.
«Якби був мій тренер, моя команда, як, я повторюсь, Дніпро, тоді так, звісно, я б хотів ще віддати свої сили, своє здоров'я – але всього цього не було», – додав Коноплянка.
Нагадаємо, що у липні колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка заявив про звершення футбольної кар'єри.
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