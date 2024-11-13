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Коноплянка розповів, чому завершив кар'єру футболіста

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Коноплянка розповів, чому завершив кар'єру футболіста
Коноплянка розповів про рішення покинути футбол
фото з відкритих джерел

Спортсмен зізнався, що більше не отримує задоволення від футболу

Євген Коноплянка зізнався, що був готовий продовжити професійну кар'єру. Про це пише видання «Трибуна».
 
«Думав, що робити, і був сам із собою. Хотів розібратися, який мені зробити наступний крок – продовжувати грати чи бути там, де я зараз. Зрозумів, що вже не отримую задоволення від футболу так, як це було раніше. Так вирішив займатися агентством, був на зв'язку з Ромою Зозулею. Він, як і я, був на тій стадії, коли не знав, закінчувати кар’єру чи ні. Вдвох прийшли до того, що продовжували б грати, якби був той Дніпро», – сказав він.

Також спортсмен зазначив, що він не хотів витрачати на це свій час, їхати кудись в іншу країну.

«Якби був мій тренер, моя команда, як, я повторюсь, Дніпро, тоді так, звісно, я б хотів ще віддати свої сили, своє здоров'я – але всього цього не було», – додав Коноплянка.

Нагадаємо, що у липні колишній вінгер збірної України Євген Коноплянка заявив про звершення футбольної кар'єри.

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Теги: Євген Коноплянка НОВИНИ ФУТБОЛУ спорт

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