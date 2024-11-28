«Шахтар» зазнав поразки від ПСВ в Лізі чемпіонів, пропустивши три голи після 87-ї хвилини

На восьмій хвилині матчу Юхим Конопля віддав передачу у штрафний майданчик, а Данило Сікан пробив у лівий нижній кут воріт, відкривши рахунок

Між собою у Лізі чемпіонів «Шахтар» та ПСВ зустрічалися вперше

Донецький «Шахтар» зазнав поразки від нідерландського ПСВ із рахунком 2:3 у виїзному матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів.

До п'ятого туру Ліги чемпіонів донеччани підходили з доробком у чотири очки: заробили одне очко в матчі з безгольовою нічиєю проти «Болоньї» та здобули першу перемогу на турнірі, здолавши швейцарський «Янг Бойз». ПСВ натомість підходили до гри з однією перемогою та двома нічиїми.

Між собою у Лізі чемпіонів «Шахтар» та ПСВ зустрічалися вперше.

Як пройшов матч?

Українська команда зуміла забити швидкий гол у контратаці: на восьмій хвилині з передачі Коноплі забитим м’ячем відзначився Сікан. А через 29 хвилин Конопля в свій актив заніс другу результативну передачу: цього разу він асистував Зубкову. Наприкінці першої половини рахунок міг збільшити Матвієнко, але пробив вище воріт господарів.

За 20 хвилин до кінця основного часу «Шахтар» залишився в меншості: Педріньйо отримав від арбітра червону картку за те, що влетів шипами в ногу нападника Йогана Бакайоко та збив його з ніг.

На 87-й хвилині ПСВ забили гол: у воротах відзначився Малік Тільман. Ще через чотири хвилини півзахисник відновив паритет у поєдинку. На 90+5-й хвилині третій гол забив Рікардо Пепі.

Ліга чемпіонів. 5-й тур

ПСВ – «Шахтар» 3:2

Голи: Тальман, 87, 90, Пепі, 90+5 — Сікан, 8, Зубков, 37

Наступний матч Ліги чемпіонів «Шахтар» проведе 10 грудня, коли у номінально домашньому матчі прийматиме мюнхенську «Баварію». Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.