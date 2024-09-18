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Ліга чемпіонів: «Шахтар» та «Болонья» зіграли перший матч внічию

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ліга чемпіонів: «Шахтар» та «Болонья» зіграли перший матч внічию
«Болонья» стала першою з восьми суперників «Шахтаря»
фото з відкритих джерел

«Шахтар» міг виграти поєдинок, якби йому вдалося реалізувати пенальті

Донецький «Шахтар» розпочав виступ у першому турі Ліги чемпіонів. «Гірники» зіграли внічию з «Болоньєю» – 0:0.

«Болонья» стала першою з восьми суперників «Шахтаря». Вже на другій хвилині «Шахтар» отримав право на пенальті: захисник Штефан Пош збив у штрафному майданчику Егіналду. Однак реалізувати «гірникам» пенальті не вдалося, оскільки Георгій Судаков пробив у руки голкіперу.

Після нереалізованого пенальті в «Болоньї» почали з'являтися хороші моменти, однак гольових загроз вони не мали.

На початку другого тайму «Болонья» могла відкрити рахунок – Джованні Фабіан замикав передачу ударом з кількох метрів, однак голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник врятував ситуацію.

Попри перевагу за кількістю моментів (17-3 на користь «Болоньї») матч закінчився внічию 0:0 – перше набране очко «Шахтарем» у розіграші Ліги чемпіонів. У другому турі «Шахтар» зіграє проти «Аталанти» 2 жовтня. Гра буде номінально домашньою для «гірників» та відбудеться у Гельзенкірхені.

Нагадаємо, аналітики британської спортивної аналітичної компанії Opta визначили фаворитів Ліги чемпіонів-2024/2025 з футболу, в якій стартуватимуть 36 клубів.

Суперкомп’ютер змоделював змагання 2024-25 років 10 тис. разів і підтвердив свої відсотки перед турніром.

Суперкомп’ютер Opta назвав «Манчестер Сіті» (25,3%) фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів цього сезону.

У донецького «Шахтаря» шанси до здобуття трофею, згідно прогнозу, дорівнюють 0%. А вихід «Шахтаря» до плей-офф Opta оцінила в 3.9% – другий найнижчий показник серед усіх клубів після словацького «Слована» (1,2%).

До слова, Збірна України з футзалу здобула першу перемогу на чемпіонаті світу з футзалу. У другому турі українці розгромили команду Анголи – 7:2.

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Теги: ФК «Шахтар» ФК «Болонья» спорт навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів

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