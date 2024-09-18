Ліга чемпіонів: «Шахтар» та «Болонья» зіграли перший матч внічию

«Шахтар» міг виграти поєдинок, якби йому вдалося реалізувати пенальті

Донецький «Шахтар» розпочав виступ у першому турі Ліги чемпіонів. «Гірники» зіграли внічию з «Болоньєю» – 0:0.

«Болонья» стала першою з восьми суперників «Шахтаря». Вже на другій хвилині «Шахтар» отримав право на пенальті: захисник Штефан Пош збив у штрафному майданчику Егіналду. Однак реалізувати «гірникам» пенальті не вдалося, оскільки Георгій Судаков пробив у руки голкіперу.

Після нереалізованого пенальті в «Болоньї» почали з'являтися хороші моменти, однак гольових загроз вони не мали.

На початку другого тайму «Болонья» могла відкрити рахунок – Джованні Фабіан замикав передачу ударом з кількох метрів, однак голкіпер «Шахтаря» Дмитро Різник врятував ситуацію.

Попри перевагу за кількістю моментів (17-3 на користь «Болоньї») матч закінчився внічию 0:0 – перше набране очко «Шахтарем» у розіграші Ліги чемпіонів. У другому турі «Шахтар» зіграє проти «Аталанти» 2 жовтня. Гра буде номінально домашньою для «гірників» та відбудеться у Гельзенкірхені.

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