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    Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Ролан Гаррос

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    Вікторія Кузьмова. Фото: Getty Images - Визначилась суперниця Світоліної у другому колі Ролан Гаррос
    Вікторія Кузьмова. Фото: Getty Images

    Світоліна і Кузьмова в другому раунді Ролан Гаррос проведуть дебютну очну зустріч

    Перша ракетка України Еліна Світоліна дізналася ім'я своєї наступної суперниці з Відкритого чемпіонату Франції.

    Світоліна у першому раунді ґрунтового Шолома в двох сетах обіграла Айлу Томлянович (7:5, 6:3), а суперниця українки визначалася в поєдинку між чемпіонкою Ролан Гаррос-2010 Франческою Скьявоне і 84-ю ракеткою світу зі Словаччини Вікторією Кузьмовою.

    На двох тайбрейках Кузьмова обіграла досвідчену італійку і вперше в кар'єрі вийшла до другого кола турніру Великого Шолома.

    У першому сеті Кузьмова дозволила відігратися Скьявоне з рахунку 3:5, але на тайбрейку віддала Франчесці лише два м'ячі, а в кінцівці другої партії відіграла сет-бол і знову бездоганно провела 13-й гейм.

    Світоліна і Кузьмова в другому раунді Ролан Гаррос проведуть дебютну очну зустріч. Переможниця цього матчу в третьому раунді, скоріш за все, зіграє з румункою Міхаелою Бузарнеску, що отримала 31-й номер посіву.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Ролан Гаррос Еліна Світоліна
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