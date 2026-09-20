Збірна України поступилась Румунії у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу
Команда Рауля Лозано не виграла жодного сету
20 вересня збірна України з волейболу зустрілась з Румунією у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу. Про це повідомляє «Главком».
Протистояння приймало місто Софія, Болгарія.
Команда Рауля Лозано до гри підійшла у статусі фаворита, проте перемогу здобути не змогла.
У першому сеті збірна України потерпіла поразки за переваги на боці Румунії. У другому сеті синьо-жовті певний час вели в рахунку, але в підсумку потерпіли поразку.
Третій сет було переведоено у серію «більше-менше». Його також виграла команда Серджа Станку.
Це перша поразка збірної України від Румунії.
У чвертьфіналі на румунських волейболістів чекає зустріч з переможцем пари Франція – Португалія.
Чемпіонат Європи з волейболу, 1/8 фіналу
- Україна – Румунія – 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)
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