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Збірна України поступилась Румунії у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Збірна України поступилась Румунії у 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу
Збірна України вилетіла з ЧЄ-2026
фото: CEV

Команда Рауля Лозано не виграла жодного сету

20 вересня збірна України з волейболу зустрілась з Румунією у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату Європи з волейболу. Про це повідомляє «Главком».

Протистояння приймало місто Софія, Болгарія.

Команда Рауля Лозано до гри підійшла у статусі фаворита, проте перемогу здобути не змогла.

У першому сеті збірна України потерпіла поразки за переваги на боці Румунії. У другому сеті синьо-жовті певний час вели в рахунку, але в підсумку потерпіли поразку.

Третій сет було переведоено у серію «більше-менше». Його також виграла команда Серджа Станку.

Це перша поразка збірної України від Румунії.

У чвертьфіналі на румунських волейболістів чекає зустріч з переможцем пари Франція – Португалія.

Чемпіонат Європи з волейболу, 1/8 фіналу

  • Україна – Румунія – 0:3 (22:25, 21:25, 28:30)

Раніше повідомлялося про те, що на війні загинув український волейболіст Любомир Бонк.

Теги: Збірна України волейбол

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