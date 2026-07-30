Збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй

«Синьо-жовті» не змогли оформити вольову перемогу

Національна команда України з волейболу зазнала поразки від збірної Польщі в 1/4 фіналу Ліги націй. Про це повідомляє «Главком».

Упродовж першого сету польські волейболісти постійно трималися попереду. Вони випереджали підопічних Рауля Лосано бодай на пункт, а на піку перевага склала сім очок. На фініші українці скоротили відставання, але таки поступилися.

У другій партії суперники йшли нога в ногу. Команди кілька разів змінювали одна одну в лідерах. Цього разу кінцівка краще вдалася збірній України, яка «привезла» полякам ті ж три пункти.

Та розвинути цей успіх колектив Лосано не зумів. У третьому сеті українські волейболісти намагалися триматися поруч із Польщею. Та від середини відрізку «біло-червоні» захопили ініціативу та холоднокровно реалізували власну перевагу.

А четверта партія обернулася домінування польської збірної. Фактично зі старту сету Україна опинилася в ролі команди, що змушена наздоганяти. З цією роллю «синьо-жовті» не впоралися – суперник методично збільшував гандикап і довів матч до перемоги.

Ліга націй з волейболу. Чоловіки, 1/4 фіналу

Польща – Україна – 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

До слова, раніше збірна України переграла Німеччину в останньому турі Ліги націй. «Синьо-жовті» відсвяткували перемогу в чотирьох сетах. Поразка збірної Болгарії дозволила команді Лосано зіграти в плейоф.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.