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Збірна України з волейболу зазнала від Польщі першої поразки на Чемпіонаті Європи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Збірна України з волейболу зазнала від Польщі першої поразки на Чемпіонаті Європи
Підопічні Рауля Лосано не зупинили поляків
фото: CEV

«Синьо-жовті» не впоралися з лідером світового рейтингу

Національна команда України поступилася збірній Польщі (0:3) на фініші групового етапу волейбольного Євро-2026. Про це повідомляє «Главком».

«Біло-червоні» захопили ініціативу в дебюті, створивши семиочковий гандикап. Підопічні Рауля Лосано змогли вирівняти становище в середині відрізку. Проте, суперники підвищили темп під завісу сету та «привезли» п'ять очок за його підсумками.

У другій партії польські волейболісти вже повністю домінували. Переможець Ліги націй методично збільшував власну перевагу впродовж сету. Зрештою, дефіцит збірної України склав 12 пунктів.

Найконкурентнішою стала третя партія. Українці протягом усього ігрового відрізку трималися поруч зі збірною Польщі. Команда Лосано підійшла до кінцівки сету за рівного рахунку (21:21), але «біло-червоні» зуміли дотиснути Україну в розв'язці.

Збірна Польщі наздогнала синьо-жовтих у турнірній таблиці секстету. Тепер обидві національні команди мають по 12 очок. Утім, лідери світового рейтингу матимуть нагоду відірватися від українців – вони мають матч у запасі проти Болгарії.

Чемпіонат Європи з волейболу. Чоловіки, група B

Польща – Україна – 3:0 (25:20, 25:13, 25:22)

Standings provided by Sofascore

До слова, раніше збірна України програла Польщі чвертьфінал волейбольної Ліги націй. «Синьо-жовті» поступилися у чотирьох сетах. Зрештою, польські волейболісти тріумфували в турнірі.

Нагадаємо, нещодавно Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань. Збірні Росії відновили в рейтингах ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних турнірах.

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Теги: чемпіонат Європи волейбол Збірна України

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