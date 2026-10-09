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Україна та Польща ризикують зіграти з Росією на Чемпіонаті світу з волейболу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Україна та Польща ризикують зіграти з Росією на Чемпіонаті світу з волейболу
Україна, Польща та Росія перебувають в різних кошиках при жеребкуванні, через що можуть зіграти на груповому етапі Чемпіонату світу
фото: відкриті джерела

Міжнародна федерація волейболу досі не надала пояснення щодо майбутніх матчів з Росією на світовій першості

Жіночі збірні Польщі та України теоретично можуть зустрітися з командою Росії на Чемпіонаті світу з волейболу 2027 року серед жінок. Про це розповів президент Польської федерації волейболу Себастьян Свідерський в інтерв’ю WP SportoweFakty, інформує «Главком»

Що вирішила Міжнародна федерація волейболу?

Очільник польського волейболу розповів, що під час попередніх перемовин польська сторона отримувала запевнення: на певному етапі змагань збірні Польщі, України та Фінляндії не гратимуть проти Росії. Однак ці домовленості стосувалися регулярної частини Ліги націй, а не Чемпіонату світу.

«Під час розмов із міністерством ми почули, що в регулярній частині ні ми, ні збірні України та Фінляндії не гратимуть із Росією. Це були домовленості ще кількамісячної давнини. Тоді постало питання, що буде у фінальній частині, і FIVB попросила час на роздуми. Зрештою ми так і не отримали остаточної відповіді», – пояснив Свідерський.

Чи можливий матч Україна – Росія?

Жіночий чемпіонат світу 2027 року відбудеться у США та Канаді з 20 серпня до 5 вересня. Російська збірна отримала місце на турнірі за світовим рейтингом, попри те, що не брала участі в міжнародних змаганнях упродовж кількох років. Україна також кваліфікувалася за рейтингом, а Польща здобула путівку як одна з найкращих команд Європи.

За словами Свідерського, він не знає про конкретні обмеження, які FIVB могла б застосувати під час жеребкування Чемпіонату світу. Польща потрапить до першого кошика, Росія – до другого, а Україна – до третього. За такого розподілу зустріч цих команд в одній групі залишається теоретично можливою.

Найімовірнішим сценарієм польські журналісти називають запровадження певних обмежень, щоб Росія не потрапила до однієї групи з Польщею або Україною. Водночас навіть за такого рішення матчі між цими збірними на наступних стадіях турніру можуть залишитися можливими. Також, за попередніми домовленостями, жіноча збірна Росії не повинна проводити матчі в Канаді. США, на відміну від канадської сторони, погодилися приймати російську команду.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація волейболу підтвердила участь жіночої збірної Росії на Чемпіонаті світу

Теги: чемпіонат світу жеребкування волейбол

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