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Європейська конфедерація волейболу повернула збірні Росії до змагань

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Європейська конфедерація волейболу повернула збірні Росії до змагань
Росіяни були відсутні уміжнародному волейболі понад чотири роки
фото: пресслужба CEV

Раніше аналогічне рішення ухвалила Міжнародна федерація волейболу

Європейська конфедерація волейболу ухвалила рішення про допуск чоловічих та жіночих збірних Росії до змагань. Про це повідомляє «Главком».

Рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) щодо повернення російських збірних та офіційних осіб поширюється і на турніри національних команд під егідою CEV. Водночас конкретні умови та організаційні механізми їхньої участі мають затвердити пізніше.

Це рішення поширюється як на класичний волейбол, так і на пляжний.  Першим турніром, у якому російські волейболісти зможуть прйиняти участь, стане Ліга націй.

У липні 2026 року Міжнародна федерація волейболу ухвалила рішення повернути російських спортсменів та збірні до міжнародних змагань. Рішення про їх відсторонення було ухвалено у березні 2022 року, одразу після почату повномасштаного вторгнення до України.

Питання щодо гімну та націіональних символів залишається відкритим.

Раніше визначилися потенційні суперники України на чоловічому Чемпіонату світу з волейболу 2027.

Теги: волейбол

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