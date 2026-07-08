Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань

Перший з олімпійських командних видів спорту дозволив росіянам виступати

Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) вирішила відновити права російських команд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Збірні Росії повернули в рейтинги ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, теоретично представники країни-агресорки зможуть поборотися за вихід на жіночий та чоловічий чемпіонати світу 2027 року.

«Відповідно до попереднього рішення Ради адміністрації ФІВБ додержуватися рекомендацій Виконавчого комітету МОК, а також після недавнього рішення виконкому про те, що його рекомендовані умови участі, що стосуються російських спортсменів і команд, більше не застосовуються, російським спортсменам і технічним офіційний особам в усіх дисциплінах дозволять повернутися до змагань під егідою ФІВБ, а також до чемпіонатів світу й офіційних турнірів», – ідеться в заяві.

У федерації наполягають на «фундаментальному праві спортсменів на участь у спорті незалежно від їхньої національності». Водночас використання російських прапора, гімну та інших символів функціонери обговорять окремо. Паралельно ФІВБ цинічно пообіцяла підтримувати українську волейбольну спільноту.

До слова, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо скасування бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.