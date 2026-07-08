Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань
Російські волейболісти повернулися на міжнародну арену
фото: ВФВ

Перший з олімпійських командних видів спорту дозволив росіянам виступати

Міжнародна федерація волейболу (ФІВБ) вирішила відновити права російських команд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу організації.

Збірні Росії повернули в рейтинги ФІВБ. Тамтешні волейболісти відтепер знову зможуть брати участь в міжнародних змаганнях. Зокрема, теоретично представники країни-агресорки зможуть поборотися за вихід на жіночий та чоловічий чемпіонати світу 2027 року.

«Відповідно до попереднього рішення Ради адміністрації ФІВБ додержуватися рекомендацій Виконавчого комітету МОК, а також після недавнього рішення виконкому про те, що його рекомендовані умови участі, що стосуються російських спортсменів і команд, більше не застосовуються, російським спортсменам і технічним офіційний особам в усіх дисциплінах дозволять повернутися до змагань під егідою ФІВБ, а також до чемпіонатів світу й офіційних турнірів», – ідеться в заяві.

У федерації наполягають на «фундаментальному праві спортсменів на участь у спорті незалежно від їхньої національності». Водночас використання російських прапора, гімну та інших символів функціонери обговорять окремо. Паралельно ФІВБ цинічно пообіцяла підтримувати українську волейбольну спільноту.

До слова, Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі. Організація не підтримала ініціативу МОК щодо скасування бану. Змінити становище білорусів можуть у жовтні.

Нагадаємо, World Athletics оголосила своє рішення щодо санкцій проти білоруських легкоатлетів. Федерація зберегла санкції. Фактично представники організації дали зрозуміти, що ситуація не зміниться до відновлення миру в Україні.

Теги: волейбол російські спортсмени

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Олен Плотницький яскраво повернувся до збірної України
Україна сенсаційно перемогла Бразилію у волейбольній Лізі націй
24 червня, 19:51
Олег Плотницький підтвердив персональний клас
Волейбольна збірна України несподівано переграла чемпіонів світу в Лізі націй
25 червня, 19:03
Вітчизняні волейболісти продовжили переможну серію
Збірна України з волейболу здолала Канаду в Лізі націй
26 червня, 19:57
Українські волейболісти зазнали невдачі
Волейбольна збірна України після двох сенсацій програла Болгарії у Лізі націй
28 червня, 16:12
Чоловіча збірна України з волейболу піднялась на 12-е місце в світовому рейтингу
Україна отримала нову позицію у світовому рейтингу збірних з волейболу
29 червня, 18:26
Українські волейболістки дали бій збірній Італії в Лізі націй
Жіноча збірна України з волейболу у рівній боротьбі програла чемпіонкам світу в Лізі націй
Сьогодні, 14:16

Новини

Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань
Міжнародна федерація волейболу повернула російські команди до змагань
«Манчестер Юнайтед» узгодив перехід півзахисника «Челсі»
«Манчестер Юнайтед» узгодив перехід півзахисника «Челсі»
Дворазова володарка «Золотого м'яча» виступатиме в чемпіонаті Англії
Дворазова володарка «Золотого м'яча» виступатиме в чемпіонаті Англії
ФІФА ухвалила рішення щодо жовтої картки зірки збірної Франції на Чемпіонаті світу
ФІФА ухвалила рішення щодо жовтої картки зірки збірної Франції на Чемпіонаті світу
Естонія вимагатиме від Єврокомісії позбавити фінансування МОК після зняття санкцій з Росії
Естонія вимагатиме від Єврокомісії позбавити фінансування МОК після зняття санкцій з Росії
«Реал» погодився продати оборонця п'ятій команді чемпіонату Іспанії
«Реал» погодився продати оборонця п'ятій команді чемпіонату Іспанії

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
353K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 липня: ситуація на фронті
158K
Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць
142K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 липня 2026
90K
Путін почав «їсти» своїх
76K
Українка розповіла, скільки коштує місяць життя у Польщі
48K
Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Новини

Казахстан обмежив в'їзд автомобілів через паливну кризу в Росії
Сьогодні, 21:13
Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Сьогодні, 05:50
Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Вчора, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua