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Володар Суперкубка УЄФА пояснив невдачі Реброва у збірній України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Володар Суперкубка УЄФА пояснив невдачі Реброва у збірній України
Сергій Ребров
фото з відкритих джерел

До української збірної відразу приїздило чимало гравців з топових чемпіонатів

Легендарний футболіст Андрій Демченко відповів, чи вийшла збірна України із кризового становища. Про це він сказав у коментарі Sport-Express. 
 
«Дивіться, успіх збірної Грузії в тому, що Саньйоль йшов до цього доволі довго і поступово. У нього був час, аби створити хороший мікроклімат та зібрати стабільний склад – це найголовніше», – пояснив він.

За словами спортсмена, у Реброва ж була зовсім інша ситуація. До української збірної відразу приїздило чимало гравців з топових чемпіонатів, йому потрібно було дійти до спільного знаменника, віднайти баланс.

«І ось Ребров шукав, шукав, шукав і через певну кількість матчів у нього стало виходити. Сергій Станіславович для успіху мав не так багато часу, що був у Саньйоля, який очолив збірну Грузії ще у 2021 році. Думаю, що в наступному матчі української збірної ми побачимо дуже якісну гру в їхньому виконані. Гравці? Думаю, що на сьогодні когось виділяти зі складу збірної України немає сенсу. Ребров прагне до того, аби в нього була не команда зірок, а команда-зірка», – додав Демченко.

Нагадаємо, що вже о 19:00 "синьо-жовті" зіграють з Грузією в рамках 5-го туру Ліги націй.

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Теги: Збірна України Андрій Демченко НОВИНИ ФУТБОЛУ

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