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Лунін пояснив, чому не приїде в збірну України

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Лунін пояснив, чому не приїде в збірну України
Лунін не приїде до національної команди на листопадові поєдинки через сімейні обставини
фото з відкритих джерел

Його у заявці «синьо-жовтих» замінить воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник

Воротар мадридського «Реала» Андрій Лунін не допоможе збірній України в заключних матчах групового раунду Ліги націй-2024/25 проти Грузії та Албанії. Про це повідомляє офіційний Telegram-канал УАФ.

Голкіпер «вершкових» не приїде до національної команди на листопадові поєдинки через сімейні обставини. Його у заявці «синьо-жовтих» замінить воротар донецького «Шахтаря» Дмитро Різник.

Раніше повідомлялося, що півзахисник іспанської «Жирони» Віктор Циганков через травму не допоможе збірній України у вирішальних матчах Ліги націй. Замість нього головний тренер «синьо-жовтих» Сергій Ребров довикликав до національної команди півзахисника київського «Динамо» Віталія Буяльського.

Матч з Грузією підопічні Реброва проведуть 16 листопада в Батумі на AdjaraBet Arena. Після цього українці 19 листопада в Тирані на стадіоні Air Albania зіграють проти Албанії.

Після четвертого туру Ліги націй збірна України посідає останнє місце у групі B1, маючи у своєму активі 4 очки. Лідирує з 7 балами Чехія. На другій та третій позиціях відповідно розташувалися Грузія та Албанія, які мають у своєму активі по 6 пунктів.

Нагадаємо, що воротар «Реала» та збірної України Андрій Лунін відзначився результативною передачею в матчі 13-го туру Ла Ліги проти «Осасуни».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид) Андрій Лунін

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