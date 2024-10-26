Білорусь готує військові навчання з Росією. Прикордонники оцінили загрозу

Українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань

У 2022 році після проведення в Білорусі навчань «Захід» Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну

Росія та Білорусь планують спільні військові навчання «Захід-2025». Українські прикордонники не виключають переміщення сил у бік України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

Демченко зазначив, що українські розвідники спостерігають за тим, як будуть розвиватися події протягом білорусько-російських військових навчань.

«Не можна виключати, що під час цих навчань відбуватимуться якісь переміщення у напрямку нашого кордону. Але, зважаючи на попередні навчання, то більшість можуть відбуватися на білоруських полігонах, можливо, на інших напрямках», – сказав речник.

Демченко наголосив, попри будь-які дії агресора, Україна повинна мати ефективні оборонні укріплення на кордоні з Білоруссю.

За словами речника, прикордонники не фіксують переміщення сил у Білорусі у напрямку українського кордону.

Нагадаємо, міністр оборони Білорусі Віктор Хренін днями заявив, що Мінськ та Москва готують нові спільні військові навчання «Захід-2025». Вони будуть проходити на території Білорусі.

У 2022 році після проведення в Білорусі навчань «Захід» Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, у тому числі з білоруської території.

Раніше білоруське міноборони призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області неподалік від кордону з Україною.

Нагадаємо, білоруський диктатор Олександр Лукашенко сумнівається, що Володимир Путін залучить військових з Північної Кореї для зміцнення російської армії. На його думку, НАТО у відповідь на такий крок введе свої війська в Україну. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

До слова, білоруський виробник мінеральних добрив «Гродна Азот» постачав в Україну продукцію під виглядом туркменського виробництва через компанію, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах громадянами Туреччини.