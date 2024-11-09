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Лунін встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Лунін встановив унікальне досягнення в чемпіонаті Іспанії
Андрій Лунін став другим голкіпер, який зробив асист в сезоні чемпіонату Іспанії у цьому сезоні

Лунін став першим у ХХІ сторіччі воротарем «Реала», який відзначився результативною передачею в чемпіонаті Іспанії

Воротар «Реала» та збірної України Андрій Лунін відзначився результативною передачею в матчі 13-го туру Ла Ліги проти «Осасуни».

На 61-й хвилині зустрічі 25-річний український голкіпер асистував Вінісіусу Жуніору, який зробив рахунок 3:0.

Лунін став першим у ХХІ сторіччі воротарем «Реала», який відзначився результативною передачею в чемпіонаті Іспанії. Востаннє в чемпіонаті Іспанії це робив у 1993 році Франсіско Буйо в матчі проти «Атлетіка» з Більбао. 

Також Андрій став другим голкіпер, який зробив асист в сезоні чемпіонату Іспанії у цьому сезоні. Першим був Дієго Конде з «Вільярреала», який відзначився результативною передачею в матчі 1-го туру з «Атлетіко».

Нагадаємо, екстренер київського «Динамо» Валерій Газзаєв у коментарі російським пропагандистам назвав диктатора Володимира Путіна найкращим політиком у світі та кращим за легендарного португальського футболіста Кріштіану Роналду. Разом з тим, одіозний ексфахівець не пояснив, які саме переваги Путін має над Роналду.

«Путін краще, ніж Роналду. Володимир Володимирович – найкращий політик у світі. Тут навіть двох думок не може бути», – заявив Газзаєв.

Варто зазначити, що Газзаєв під час «виборів» президента Росії був довіреною особою Путіна.

Газзаєв очолював «Динамо» з травня 2009-го по жовтень 2010 року. За цей період «біло-сині» провели 59 матчів, здобули 39 перемог і зазнали 10 поразок. «Динамо» під керівництвом росіянина виграло Суперкубок України-2009 та стало віцечемпіоном країни сезону 2009/2010.

Теги: Андрій Лунін НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

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