Головна Спорт Новини
search button user button menu button

УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак

Христина Жиренко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак
У Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле
Колаж Sport.pl

Судді не зможуть брати участь у змаганнях УЄФА до 30 червня 2025 року

УЄФА дискваліфікувала польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусяла, які 6 серпня мали працювати арбітрами на першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» – «Рейнджерс»  у польському Любліні.

Перед грою київського клубу вони були затримані поліцією о 01.43 ночі, тому що вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ.

TVP Sport зазначає, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле. Їх обох відразу помістили до витверезника.

Тоді УЄФА відсторонила обох від гри «Динамо», а Польський футбольний союз оштрафував та відсторонив від діяльності.

25 жовтня УЄФА зазначила, що обох звинуватили в порушенні основних правил гідної поведінки та знеславленні футболу.

Попри вибачення з боку суддів, вони не зможуть брати участь у змаганнях УЄФА до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, міністр спорту Франції Жіль Авру пропонує жорстко карати футбольні клуби за поведінку фанатів.

«На жаль, часом нам доводиться вдаватися до колективних санкцій. Буде застосовано відповідні правила. Треба суворо дотримуватись протоколу ФІФА. Як тільки починають звучати гомофобні кричалки, матч зупиняється на кілька хвилин, а потім, можливо, переривається. Команди відправляються в роздягальні на певний час, а потім відновлюється гра, якщо відновлюється порядок. Більш суворий захід – зупинка гри та технічна поразка з рахунком 0:3 стороні, що приймає гру. Лізі та Федерації футболу Франції було вказано на необхідність суворого застосування цього регламенту», – зазначив Жіль Авру.

Також він підкреслив, що до найсуворіших наслідків може призвести негідна поведінка вболівальників під час майбутньої гри «Марселя» з «ПСЖ» у чемпіонаті Франції.

«Гомофобні прояви на стадіоні є неприпустимими. Можливо, у минулому були певні традиції, але суспільство змінилося. Ми хочемо повернутися до того стану, який був під час Олімпійських ігор. Спорт об'єднує людей, через нього передаються цінності людяності, свободи, рівності та братерства. Цінності Республіки. Потрібно покінчити з цими застарілими кричалками. Ми більше не будемо терпіти такого», – заявив Авру.

Нагадаємо, трьох гравців збірної Австрії з футболу було виключено з команди на дві гри за гомофобні кричалки.

Головний тренер австрійців Ральф Рангнік прибрав із заявки на матчі проти Словаччини та Туреччини трьох гравців віденського «Рапіда» – Марко Грюлля, Гвідо Бургшталлера та голкіпера Нікласа Хедля.

Причиною такого рішення стало відео, зняте після перемоги «Рапіда» в дербі проти «Аустрії» 25 лютого, де гравці скандують гомофобні кричалки. При цьому Рангнік не виключив, що футболістів може бути викликано до збірної в майбутньому.

«Я не потерплю цього в команді, яку треную. Все, за що ми виступаємо, знаходиться на протилежному полюсі, і я сказав хлопцям про це телефоном. Я очікую, що вони поставляться до цього питання серйозно і зрозуміють, що для людей означає, коли їх публічно ображають або дискримінують таким чином», – сказав Рангнік.

Як повідомлявSky Sports, після інциденту Грюлля, Бургшталлера, Хедля та ще двох гравців дискваліфікували на кілька турів австрійської Бундесліги.

Також від роботи були тимчасово відсторонені керуючий директор «Рапіда» Штеффен Хофманн та помічник головного тренера Стефан Куловіц.

Теги: алкоголь НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усього за історію зіграно 196 офіційних матчів: 85 перемог «Динамо», 47 нічиїх, 64 перемоги «Шахтаря»
«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу
Сьогодні, 18:07
Початок зустрічі о 19:45 за київським часом
Київське «Динамо» протистоятиме найкращому бомбардиру Ла Ліги: де дивитися трансляцію матчу Ліги Європи
24 жовтня, 18:09
У квітні цього року ФІФА підписала спонсорську угоду з нафтовою компанією Aramco
Більше 100 футболісток попросили ФІФА розірвати контракт із саудівською нафтовою компанією
22 жовтня, 18:10
Віктор Розовий проходить реабілітацію після поранення на фронті
Віктор Розовий зробив перший символічний удар перед матчем між «Рухом» та «Карпатами»
21 жовтня, 20:34
Збірна України з футболу зіграє із грузинами
Україна-Грузія: анонс, прогноз та ставки на матч Ліги націй
11 жовтня, 03:30
Андрій Шевченко щойно зрівняв рахунок у матчі з Росією
Історичний успіх. 25 років тому збірна України з футболу здолала Росію у Москві
9 жовтня, 14:42
Олексій Деревінський з 2020 року почав судити матчі української Прем'єр-ліги
Українські арбітри судитимуть матч Ліги націй
7 жовтня, 20:25
Два тижні тому Конькову виповнилося 75 років
Помер видатний ексфутболіст київського «Динамо» Коньков
4 жовтня, 16:50
Кияни не змогли взяти залікові бали у матчі з німецькою командою
Ліга Європи: «Динамо» програло «Гоффенгайму»
3 жовтня, 22:08

Новини

УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак
УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак
«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу
«Динамо» – «Шахтар»: де дивитися трансляцію матчу
На Донеччині ЗСУ ліквідували капітана російської хокейної команди
На Донеччині ЗСУ ліквідували капітана російської хокейної команди
Трубін може стати гравцем одного з найсильніших клубів Європи
Трубін може стати гравцем одного з найсильніших клубів Європи
Турецький гравець після матчу кричав «Свободу Палестині» і бажав смерті ізраїльським футболістам
Турецький гравець після матчу кричав «Свободу Палестині» і бажав смерті ізраїльським футболістам
Довбик прокоментував перемогу Роми над Динамо
Довбик прокоментував перемогу Роми над Динамо

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 26 жовтня 2024
14K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
12K
Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії
8196
Проти України воює весь антизахідний блок. А що ж наші партнери?
6443
Кожен українець у грудні зможе отримати 1 тис. грн: Зеленський розповів деталі
5761
Тисяча від Зеленського: народна депутатка розповіла, звідки візьмуть гроші на виплати

Новини

Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та сонячно по всій країні: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 05:13
26 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Завершення ратифікації Римського статуту та тисяча кожному українцю від президента. Головне за 25 жовтня
Вчора, 21:09
Нічна тривога через «Шахеди» та просування ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та без опадів: прогноз погоди на 25 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua