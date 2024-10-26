УЄФА дискваліфікувала арбітрів, які перед грою «Динамо» п'яними вкрали дорожній знак

У Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле

Судді не зможуть брати участь у змаганнях УЄФА до 30 червня 2025 року

УЄФА дискваліфікувала польських арбітрів Бартоша Франковського та Томаша Мусяла, які 6 серпня мали працювати арбітрами на першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів «Динамо» – «Рейнджерс» у польському Любліні.

Перед грою київського клубу вони були затримані поліцією о 01.43 ночі, тому що вкрали дорожній знак і втікали з ним до ТРЦ.

TVP Sport зазначає, що у Франковскі було виявлено майже 1,7 проміле алкоголю в крові, у Мусяла – близько 1,8 проміле. Їх обох відразу помістили до витверезника.

Тоді УЄФА відсторонила обох від гри «Динамо», а Польський футбольний союз оштрафував та відсторонив від діяльності.

25 жовтня УЄФА зазначила, що обох звинуватили в порушенні основних правил гідної поведінки та знеславленні футболу.

Попри вибачення з боку суддів, вони не зможуть брати участь у змаганнях УЄФА до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, міністр спорту Франції Жіль Авру пропонує жорстко карати футбольні клуби за поведінку фанатів.

«На жаль, часом нам доводиться вдаватися до колективних санкцій. Буде застосовано відповідні правила. Треба суворо дотримуватись протоколу ФІФА. Як тільки починають звучати гомофобні кричалки, матч зупиняється на кілька хвилин, а потім, можливо, переривається. Команди відправляються в роздягальні на певний час, а потім відновлюється гра, якщо відновлюється порядок. Більш суворий захід – зупинка гри та технічна поразка з рахунком 0:3 стороні, що приймає гру. Лізі та Федерації футболу Франції було вказано на необхідність суворого застосування цього регламенту», – зазначив Жіль Авру.

Також він підкреслив, що до найсуворіших наслідків може призвести негідна поведінка вболівальників під час майбутньої гри «Марселя» з «ПСЖ» у чемпіонаті Франції.

«Гомофобні прояви на стадіоні є неприпустимими. Можливо, у минулому були певні традиції, але суспільство змінилося. Ми хочемо повернутися до того стану, який був під час Олімпійських ігор. Спорт об'єднує людей, через нього передаються цінності людяності, свободи, рівності та братерства. Цінності Республіки. Потрібно покінчити з цими застарілими кричалками. Ми більше не будемо терпіти такого», – заявив Авру.

Нагадаємо, трьох гравців збірної Австрії з футболу було виключено з команди на дві гри за гомофобні кричалки.

Головний тренер австрійців Ральф Рангнік прибрав із заявки на матчі проти Словаччини та Туреччини трьох гравців віденського «Рапіда» – Марко Грюлля, Гвідо Бургшталлера та голкіпера Нікласа Хедля.

Причиною такого рішення стало відео, зняте після перемоги «Рапіда» в дербі проти «Аустрії» 25 лютого, де гравці скандують гомофобні кричалки. При цьому Рангнік не виключив, що футболістів може бути викликано до збірної в майбутньому.

«Я не потерплю цього в команді, яку треную. Все, за що ми виступаємо, знаходиться на протилежному полюсі, і я сказав хлопцям про це телефоном. Я очікую, що вони поставляться до цього питання серйозно і зрозуміють, що для людей означає, коли їх публічно ображають або дискримінують таким чином», – сказав Рангнік.

Як повідомлявSky Sports, після інциденту Грюлля, Бургшталлера, Хедля та ще двох гравців дискваліфікували на кілька турів австрійської Бундесліги.

Також від роботи були тимчасово відсторонені керуючий директор «Рапіда» Штеффен Хофманн та помічник головного тренера Стефан Куловіц.