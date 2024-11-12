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Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Перспективний футболіст завершив кар'єру через релігійні переконання
Валлнер – вихованець швейцарського «Цюріха»

Валлнер є послідовником церкви адвентистів сьомого дня, яка суворо дотримується заборони на роботу в суботу

Футболіст молодіжної збірної Швейцарії Сільван Валлнер завершив ігрову кар'єру у 22 роки з релігійних причин. Про це повідомляють швейцарські ЗМІ.

Гравець команди «Блау-Вайс Лінц» із австрійської Бундесліги, 22-річний центральний захисник Сільван Валлнер, оголосив про завершення професійної футбольної кар'єри. Рішення стало несподіваним, враховуючи його вік. У січні 2025 року Валлнеру виповниться лише 23 роки.

Причиною такого кроку став релігійний фактор. Валлнер є послідовником церкви адвентистів сьомого дня, яка суворо дотримується заборони на роботу в суботу, священний день згідно з їх вірою. Оскільки більшість матчів австрійської Бундесліги проводяться саме в суботу, футболіст вирішив завершити професійну кар'єру.

Валлнер – вихованець швейцарського «Цюріха». Гравець викликався до молодіжних збірних Швейцарії U17 та U18. Влітку 2024 року він перейшов у «Блау-Вайс Лінц» за 200 тисяч євро з «Цюріха». У складі нової команди він встиг провести 13 матчів.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон планує відвідати футбольний матч своєї національної збірної з командою Ізраїлю. Гра відбудеться під суворим наглядом поліціянтів після нападів на єврейських уболівальників в Амстердамі.

В офісі Макрона зазначили, що глава держави бажає «продемонструвати повну підтримку збірній Франції, як він це робить у кожному матчі».

Також присутність Макрона повинна стати «посланням братерства та солідарності» після випадків антисемітизму, що сталися після матчу в Амстердамі 7 листопада, розповіли в оточенні французького президента.

Матч Ліги націй між Францією та Ізраїлем відбудеться 14 листопада на стадіоні «Стад де Франс», що у передмісті Парижу. Як припускає начальник поліції Парижа Лоран Нуньєс, гра проходитиме в атмосфері «високого ризику».

За його словами, для безпеки залучать близько 4000 поліціянтів, які стежитимуть за правопорядком навколо стадіону, у громадському транспорті та по всій столиці Франції.

За інформацією видання, влада Ізраїлю закликала своїх громадян утриматися від поїздки на матч. Рада національної безпеки країни заявила, що серед палестинців та прихильників Палестини поширились заклики завдавати шкоди ізраїльтянам і євреям під прикриттям протестів і демонстрацій, а також використати для цього спортивні заходи.

Попри це правий єврейський рух «Бейтар» оголосив, що проведе у Парижі перед футбольним матчем мітинг проти антисемітизму.

До слова, увечері 7 листопада після матчу між ізраїльським клубом «Маккабі» та нідерландським «Аяксом» у Нідерландах сталися сутички між ізраїльськими вболівальниками та пропалестинськими активістами. На відео, що поширилися соцмережами, видно, як на ізраїльтян нападають і б’ють. П’ятьох постраждалих шпиталізували з травмами. Щоби припинити безлад, поліція залучила шість спецвзводів та 800 поліціянтів з усієї країни.

Правоохоронці затримали 63 людини, четверо з них станом на ранок 9 листопада все ще перебували у в’язниці.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном з Дональдом Трампом на тлі його перемоги на виборах президента США. Під час 25-хвилинної розмови, заявили в Єлисейському палаці, Макрон і Трамп висловили «бажання працювати для повернення миру і стабільності» в умовах «великих міжнародних криз, що тривають».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ релігія Швейцарія

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