Шевченко ввійде до Зали слави італійського футболу

Колишній нападник Мілана увійде до Зали слави італійського футболу як «Іноземний футболіст»

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко стане членом Зали слави італійського футболу. Про це йдеться на сайті Італійської федерації футболу.

Офіційна церемонія відбудеться 11 листопада. Колишній нападник Мілана увійде до Зали слави італійського футболу як «Іноземний футболіст».

Разом з Шевченком у різних категоріях також увійдуть до Залу слави італійського футболу Лучано Спаллетті, Даніеле де Россі, Роберто Бонінсенья і Ар'єдо Брайда.

Варто зазначити, що Шевченко виступав за італійський Мілан з 1999 по 2006 рік. В 322 матчах у складі клубу він забив 175 голів та віддав 46 результативних передач.

Нагадаємо, 25 січня новим очільником Української асоціації футболу (УАФ) став колишній капітан і тренер збірної Андрій Шевченко. Його обрали на позачерговому XXVI Конгресі УАФ – офіційна процедура була формальністю, адже Шевченко виступив єдиним кандидатом, не маючи конкурентів.

До слова, син президента Української асоціації футболу (УАФ) Андрія Шевченка, 17-річний Крістіан отримав дебютний виклик до юнацької збірної України (U-19).

Напередодні Шевченко-молодший отримав українське громадянство, що дало йому можливість виступати за збірні України. Після цього новий головний тренер юнацької збірної України (U-19) Дмитро Михайленко визначив склад команди на матчі елітраунду відбору на Євро-2024. До списку з 20 гравців потрапив і Крістіан Шевченко.