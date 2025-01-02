«Дзвін Солідарності» з Україною вперше пролунав у Національному соборі Вашингтона

«Дзвін Солідарності» був створений, щоб відзначити Україну як країну, яка буде в центрі уваги 2025-го року, розповідають організатори

У Національному соборі Вашингтона провели святкову службу на честь початку року. Там читали благословення для України та дзвонили у символічний дзвін вироблений із відпрацьованих боєприпасів. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Цей собор з першого дня підтримує Україну. І ми щасливі та пишаємося цим. Мати можливість зібрати знаряддя війни, ці кулі з України, та перетворити їх на символ миру, це справді сильне повідомлення. І ми віримо, що Бог є великою частиною цього, тому ми освятили цей дзвін», – сказав речник Національного собору Вашингтона Кевін Ексторм.

Гільзи та кулі, знайдені на передовій в Україні, було переправлено у тверді злитки, з яких відлили дзвін. Українською та англійською мовами на ньому викарбувана цитата із вірша Тараса Шевченка: «Встане правда! Встане воля!», а також, бойове гасло: «Слава Україні! Героям слава!».

У перший день нового року у Вашингтонському соборі дзвін спочатку урочисто освятили, а потім використали під час служби фото: «Голос Америки»

У перший день нового року у Вашингтонському соборі дзвін спочатку урочисто освятили, а потім використали під час служби.

«Дзвін Солідарності», як його називають, був створений на замовлення Національного фестивалю дзвонів, щоб відзначити Україну, як країну, яка буде в центрі уваги 2025-го року, розповідають організатори.

«Цей дзвін буде з нами, тільки сьогодні, а потім мандруватиме в рамках національного свята дзвонів. Його фінальна домівка іще невизначена. Але ми щасливі, що однією із зупинок на його шляху був наш собор», – підсумовує Кевін Ексторм.

Під час новорічної служби також були присутні представники української громади та посольства України у США. Посолка України Оксана Маркарова, хоч і не була присутня особисто під час служби, але у соцмережах подякувала американцям за солідарність з Україною і додала, що українці також відреагували і на трагедію, яка сталася цими днями у США – наїзд автомобіля у натовп, що святкував прихід Нового року.

«Дзвін солідарності» символічно пов'язаний з американським «Дзвоном Свободи», що знаходиться у місті Філадельфія фото: «Голос Америки»

«Дзвін солідарності» символічно пов'язаний з американським «Дзвоном Свободи», що знаходиться у місті Філадельфія, яке було столицею США у часи боротьби за незалежність від Великої Британії. Дзвін дзвонив, скликаючи жителів Філадельфії на оголошення Декларації незалежності Другим Континентальним конгресом 8 липня 1776.

Нагадаємо, президент Джо Байден офіційно оголосив, що США нададуть Україні майже $2,5 млрд допомоги у сфері безпеки. Оголошення, яке включає додатковий пакет підтримки на $1,25 млрд та пакет Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI) на $1,22 млрд. Так, Пентагон «перебуває в процесі доставки сотень тисяч артилерійських снарядів, тисяч ракет і сотень бронетехніки, які зміцнять Україну на шляху до зими».

До слова, що Україні від США 24 грудня надійшов $1 млрд, що забезпечений доходами від заморожених російських активів.