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Аль-Шейх розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Ф'юрі після бою з Усиком

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Аль-Шейх розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Ф'юрі після бою з Усиком
Тайсон Ф'юрі
фото: EPA-EFE

Туркі Аль-Шейха турбують психологічні проблеми Тайсона, що може завадити бою з Джошуа

Керівник Головного управління розваг Саудівської Аравії Туркі Аль-Шейх розповів, з якими проблемами зіштовхнувся Тайсон Ф'юрі після поразки Олександру Усику.

«Я хочу побачити бій Тайсона проти Джошуа, але у першу чергу потрібно, щоб цього бою хотів сам Ф'юрі. Тайсону зараз важко психологічно, але я вважаю, що у боксі не є великою проблемою програти декілька боїв. Всі зараз рівняються на Мейвезера і хочуть закінчити без поразок, але таке буває раз на 50, 60, 70 років. Подивіться на того ж Мухаммеда Алі, він програв п'ять боїв, але він все одно легенда», – сказав Туркі.

Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри. Ф'юрі раніше кілька разів закінчував кар'єру, востаннє у серпні 2022 року. Після цього боксер повернувся і провів чотири поєдинки: двічі захистив чемпіонський пояс WBC, після чого ще двічі поступився Олександрові Усику.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Олександр Усик знову переміг Тайсона Ф’юрі та захистив титули чемпіона світу. Бій тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Напередодні бою букмекери віддавали перевагу саме українцю Олександру Усику.

Британські букмекерські контори визначили такі котирування. Перемога Усика – 172, нічия – 15.0, перемога Ф'юрі – 2.20. 

Дострокова перемога Усика – 3.75, перемога Олександра за очками – 2.75, дострокова перемога Ф'юрі – 4.33, перемога Олександра за очками – 4.00.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

До того ж Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

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Джерело
Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа

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