Сійярто заявив, що Україна поставила ЄС у «скрутне становище» зупинкою транзиту газу з Росії

Сійярто вважає, що Угода про асоціацію між ЄС та Україною передбачає збереження маршрутів транспортування енергоносіїв

Політик вважає, що рішення України припинити транзит призведе до подальшого зростання цін і подальших збитків

Україна поставила Європейський Союз у скрутне економічне становище, припинивши транзит російського газу. Про це заявив 7 січня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

«Відтоді, як у середині грудня перекриття українського транзитного маршруту стало постійним, ціна на природний газ на європейському ринку зросла на 20%. Таким чином, Україна, яка прагне членства в ЄС в якості країни-кандидата, своїм черговим рішенням знову поставила європейську економіку в скрутне становище», – написав угорський міністр у Facebook.

Сійярто вважає, що Угода про асоціацію між ЄС та Україною повинна дотримуватися обома сторонами, і що ця угода також передбачає збереження маршрутів транспортування енергоносіїв.

Політик запевнив, що поставки газу в Угорщину продовжуються через «Турецький потік», але вважає, що рішення України припинити транзит призведе до подальшого зростання цін і подальших збитків.

«Я добре пам’ятаю дебати багаторічної давнини про те, чи варто будувати газопровід «Турецький потік», який обходить Україну і створює транспортний шлях Росія-Туреччина-Болгарія-Сербія-Угорщина. І я також добре пам’ятаю погрози, які надходили від наших союзників, як і добре пам’ятаю, як вони намагалися «по-дружньому» відговорити нас від цієї інвестиції. Якби ми тоді не змогли протистояти «дружньому» тиску, ми б зараз опинилися в дуже і дуже складній ситуації як країна без виходу до моря», – заявив Сійярто.

Нагадаємо, Україна 1 січня о 07:00 в інтересах національної безпеки зупинила транспортування російського природного газу своєю територією. Україна в установленому порядку проінформувала про це міжнародних партнерів. Тепер газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

Раніше премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо назвав зупинку транзиту російського газу «диверсією Зеленського» та застеріг про можливе скорочення підтримки українських біженців. Раніше словацький премʼєр вже заявляв про можливе припинення постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу. Водночас Фіцо визнав, що загроз для словацьких домогосподарств через зупинку транзиту немає. Однак він стверджує, що Братислава втратить свій дохід від транзиту газу – пів мільярда євро на рік.

До слова, Молдова запропонувала допомогти невизнаному Придністров’ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою.