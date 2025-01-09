Що дивляться українці на Netflix у 2025 році: найпопулярніші фільми

Топ-10 фільмів, які сподобалися українцям у 2025 році

Стримінгова платформа Netflix поділилася найпопулярнішими кінострічками, які цього тижня підкорили серця українських глядачів. У топ-10 увійшли як улюблені класичні фільми, так і несподівані новинки. Добірка демонструє різноманітність жанрів: від зворушливих сімейних історій до трилерів, що інтригують, та комедій. «Главком» розповість про кінофільми, які найчастіше обирають українці для перегляду.

1. «Буча»

«Буча» є першим великим художнім фільмом про війну, знятим під час повномасштабного вторгнення. Кіно засноване на реальних подіях та розповідає про громадянина Казахстану, який завдяки своєму «паспорту дружньої до РФ» держави зміг їздити на окуповані Росією території та вивозити звідти цивільних. Це реальна історія Костянтина Гудаускаса – чоловіка, який евакуював десятки людей з Бучі, Ворзеля та інших окупованих міст у лютому-березні 2022 року.

Сценарій включає реальні епізоди діяльності волонтера та діалоги, створені на основі перехоплень розмов російських військових. Зйомки стрічки проходили в Київській області з 16 березня до 22 квітня 2023 року. А у прокат фільм вийшов 7 листопада 2024 року.

Режисером фільму «Буча» є Станіслав Тіунов. До роботи над стрічкою були залучені українські актори, як В’ячеслав Довженко (зіграв російського офіцера, що керує окупацією Київщини), Артемій Єгоров, Сергій Стрельников, Олександр Печериця, Анастасія Нестеренко, Никон Федотов, Сергій Сміян, Тетяна Вашневська та інші. Відомий польський актор театру та кіно Цезарій Лукашевич виконав головну роль.

2. «Ручна поклажа»

Ручна поклажа – американський бойовик 2024 року режисера Жауме Коллет-Серра за сценарієм Ті Джея Фіксмана. У фільмі зіграли Тарон Егертон, Софія Карсон, Даніель Дедвайлер і Джейсон Бейтман. Кінострічка вийшла на Netflix 13 грудня 2024 року.

У центрі сюжету фільму – співробітник служби безпеки аеропорту, який стикається зі складним випробуванням. Попри святковий настрій навколо, він змушений ризикнути й пропустити на борт літака небезпечний предмет. Протягом кількох годин герой має розгадати плани таємничого пасажира, щоб урятувати життя всіх на борту.

Фільм сповнений несподіваних поворотів, що тримають у напрузі до останньої хвилини. Висока динаміка, моральні виклики та постійна загроза створюють ідеальну формулу для захопливого трилера.

3. «Ґрінч»

«Ґрінч» – анімаційний фільм, створений за мотивами книги Доктора Сьюза «Як Ґрінч украв Різдво», а також ремейк однойменного кінофільму 2000 року. В Україні мультик вийшов в прокат 20 грудня 2018 року. Він встиг зібрати понад $329 млн по всьому світі.

Мультик розповідає про містечко Whoville, де всі готуються до найочікуванішого свята – Різдва. Однак не кожен поділяє загальний святковий настрій. Ґрінч вирішує втілити грандіозний план – зупинити Різдво назавжди. Його задум полягає в тому, щоб позбавити мешканців містечка святкової радості. Проте все змінюється, коли він зустрічає добросердну дівчинку. Ця тепла історія нагадує, що справжня сутність Різдва – це не подарунки чи декорації, а щирість, доброта та любов у серцях людей.

4. «БожеВільні»

«БожеВільні» – український ігровий повнометражний фільм, історична драма 2023 року режисера Дениса Тарасова, герої якого у 70-ті роки ХХ сторіччя стикаються з винаходом тоталітарної радянської системи – «каральною психіатрією». В Україні в прокат фільм вийшов з 31 жовтня 2024 року.

У фільмі розповідається про музиканта Андрія Довженка, який потрапляє в жорна каральної психіатрії. За любов до забороненої західної музики його звинувачують у «млявій шизофренії» та ув'язнюють у психіатричну лікарню. Розриваючись між бажанням вижити і почуттям обов'язку перед іншими невинними жертвами системи, він вирішує боротися за правду.

5. «Те Різдво»

«Те Різдво» – британський анімаційний різдвяний фентезійний комедійний фільм 2024 року, режисером якого став Саймон Отто. Прем’єра мультика відбулася на Лондонському кінофестивалі BFI 19 жовтня 2024 року, а 4 грудня 2024 року фільм вийшов на Netflix.

У сюжеті йдеться про містечко Веллінгтон-он-Сі, яке на Різдво набуває несподіваного повороту: потужна снігова буря, найсильніша в історії, руйнує всі ретельно продумані святкові плани. Зірвані сімейні зустрічі та мандрівники, які застрягли на шляху, стають викликом для всіх жителів міста, які мають об’єднати зусилля, щоб подолати цей хаос.

Навіть Санта-Клаус натрапляє на труднощі: його звичний маршрут заблоковано, і це ставить під загрозу різдвяні доставки. У сніговій хуртовині та серед незручностей виникають нові дружні зв’язки, розквітають романтичні історії, а справжній дух святкового сезону сяє ще яскравіше, ніж будь-коли.

6. «Секрети домашніх тварин 2»

«Секрети домашніх тварин 2» – анімаційний повнометражний фільм, прем'єра якого відбулася 30 травня 2019 року. Сиквел мультфільму «Секрети домашніх тварин» 2016 року.

Сюжет: пес Макс та його друзі живуть звичним життям – чекають на своїх господарів, поки ті ходять на роботу та навчання. Розважаються як можуть та ходять один до одного у гості. Розмірене життя Макса змінює тривожна подія. Хазяйка одружується та народжує сина. Псові стає моторошно. Під час поїздки до ферми на природу Макс знайомиться з вівчаркою Ковбоєм, який допомагає йому повернути впевненість у собі.

7. «Любовна афера»

У фільмі Умберто Картені два брати з Неаполя стикаються з загрозою виселення саме тоді, коли Віто (Антоніо Фоллетто) бореться за одноосібну опіку над своїм сином після від’їзду партнерки на батьківщину. Його брат Антонелло (Вінченцо Немолато), добродушний, але безвідповідальний, проігнорував оплату рахунків, через що сімейний будинок, збудований їхнім дідусем, опинився в руках заможного забудовника.

Щоб зберегти дім і не втратити опіку над сином Віто Наполеоном, брати вигадують хитромудрий план: вони намагаються привернути увагу дочки забудовника, Марини (Лаура Адріані), щоб зрештою використати гроші її батька для виплати боргу компанії.

8. «Номер 24»

«Номер 24» – байопік про Гуннара Сенстебю (1918-2012), героя норвезького руху Опору під час Другої світової війни, поряд з Максом Манусом, який очолював рух «Oslogjengen». Єдиний удостоєний Військового хреста із трьома мечами, найвищою норвезькою нагородою за хоробрість.

Коли починається Друга світова війна, скромний помічник аудитора Гуннар Сенстебю із Рьюкана вирішує протистояти нацистській Німеччині. Ставши лідером «банди Осло», він здійснює незмірно сміливу диверсію. Наприкінці війни чоловік стає найбільш розшукуваною нацистами людиною і найтитулованішим громадянином Норвегії.

9. «Наша маленька таємниця»

«Наша маленька таємниця» – американська романтична комедія 2024 року режисера Стівена Герека за сценарієм Гейлі Де Домінічіс. Фільм став частиною творчого партнерства Лохан з Netflix, в рамках якого вона також виступила виконавчим продюсером проєкту. Фільм вийшов на стрімінговому сервісі Netflix 27 листопада 2024 року.

«Наша маленька таємниця» розповідає про ображених один на одного колишніх, які виявляють, що їхні нові пари – брат і сестра, тож їм доведеться провести Різдво під одним дахом, приховуючи свою романтичну історію.

10. «Батальйон 6888»

«Батальйон 6888» – американська військова драма 2024 року, написана та знята Тайлером Перрі про 6888 батальйон центральної поштової служби, жіночий батальйон під час Другої світової війни. Фільм вийшов у прокат у деяких кінотеатрах 6 грудня 2024 року, а 20 грудня 2024 року відбувся стрімінговий дебют на Netflix.

Кінострічка розповідає про надзвичайну історію повністю жіночого, темношкірого військового підрозділу. Фільм фокусується на їхньому важливому внеску у перемогу союзників, зокрема на їхньому завданні розсортувати мільйони листів, які накопичилися під час війни.

Нагадаємо, що 7 листопада в Україні вийшов в прокат художній фільм «Буча», заснований на реальних подіях. Стрічка розповідає про російські воєнні злочини у Київській області. Однак фільм ще задовго до прем'єри наразився на гостру критику. Зокрема, авторів стрічки звинувачували у ляпах та неточностях.

До слова, українська комедія «Потяг у 31 грудня» встановила рекорд касових зборів серед фільмів вітчизняного виробництва у 2025 році. За перший тиждень нового року стрічка зібрала понад 28 млн грн, а кількість проданих квитків сягнула 167 тис.