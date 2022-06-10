«Ворскла» обрала нового головного тренера

Подробиці угоди не розголошуються

Український фахівець Віктор Скрипник стане головним тренером футбольного клубу «Ворскла». Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новий наставник приступить до виконання обов'язків з першого липня, відразу після завершення контракту з його нинішнім клубом – луганською «Зорею». Подробиці угоди не розголошуються.

У повідомленні пресслужби полтавців також сказано, що «Скрипник сподівається поборотися з «Ворсклою» за найвищі позиції в УПЛ».

Віктор Скрипник починав свою тренерську кар'єру в Німеччині. Спочатку він працював у структурі «Вердера», відповідаючи за підготовку юнаків. У жовтні 2014 року Скрипник зайняв пост в.о. головного тренера «Вердера». У листопаді 2014 року «Вердер» підписав повноцінний контракт зі Скрипником до 2017 року. Український тренер пропрацював у бременському клубі майже два роки і був звільнений 18 вересня 2016 року після того, як команда програла перші три матчі сезону 2016/17.

Наступним клубом Скрипника була ФК «Рига», з якою він виграв чемпіонат Латвії і став володарем Кубка Латвії.

Влітку 2019 року Віктор Скрипник був призначений головним тренером луганської «Зорі».

З луганчанами Скрипник двічі ставав бронзовим призером чемпіонату України і один раз виводив «Зорю» у фінал Кубка України.

До слова, дирекція Української прем’єр-ліги ухвалила рішення про проведення чемпіонату України з футболу у сезоні-2022/23.

Нагадаємо, збірна України 8 червня стартувала у Лізі націй. «Синьо-жовті» резервним складом мінімально обіграли Ірландію з рахунком 1:0.