Повітряна тривога в столиці тривала менше 30 хвилин

Під небезпекою були центральні та північні області

Повітряну тривогу було оголошено через загрозу застосування балістичного озброєння

У Києві та кількох областях пролунали сирени відбою повітряної тривоги.

Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1054-й день повномасштабної війни.

Загалом від початку минулої доби відбулося 157 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Упродовж минулої доби противник завдав 11 авіаційних та один ракетний удар, застосував 20 КАБ та одну ракету, задіяв для ударів 751 дрон-камікадзе, здійснив близько чотирьох тисяч обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Найгарячішою нині є ситуація на Покровському та Курському напрямках.