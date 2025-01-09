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Трамп відмовляється від ідеї завершити війну в Україні за один день – глава МЗС Британії

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Трамп відмовляється від ідеї завершити війну в Україні за один день – глава МЗС Британії
Трамп уже не наполягає на тому, що мирна угода між Україною і Росією може бути швидко досягнута
фото: Reuters

Зміни в риториці обраного президента США, на думку Леммі, можуть бути позитивними, адже вони відображають більш реалістичне ставлення до ситуації

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що обраний президент США Дональд Трамп поступово відмовляється від своїх попередніх заяв про те, що зможе завершити війну між Росією та Україною за один день. Замість цього він зміщує терміни до Великодня. Про це повідомляє The Guardian.

Дипломат зазначив, що Трамп уже не наполягає на тому, що мирна угода між Україною і Росією може бути досягнута так швидко. Хоча під час своєї передвиборчої кампанії він часто про це говорив, однак, після виборів, ситуація змінилася.

Зміни в риториці обраного президента США, на думку Леммі, можуть бути позитивними, адже вони відображають більш реалістичне ставлення до ситуації.

«Дональд Трамп ще не прийшов до влади. Я думаю, що, судячи з того, що я бачив протягом останніх кількох днів, є ознаки невеликого відкату від цього відчуття, що якимось чином угода буде досягнута 21 січня, я думаю, що тепер це малоймовірно. І ми чуємо, що насправді терміни дещо зсунулися… у бік Великодня» – додав Леммі.

Зазначимо, що 2025 року Великдень римо-католики, греко-католики та православні святкуватимуть в один день – 20 квітня.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп не заявляв, що він зупинить війну за пів року. Про це повідомив експосол України у США Валерій Чалий. Раніше деякі ЗМІ повідомляли, що начебто республіканець зробив заяву про закінчення російсько-української війни. Однак згодом виявилося, що інформація не відповідає дійсності – журналісти погано зрозуміли слова Трампа. 

Інавгурація обраного 47-го президента США і 50-го віцепрезидента – Дональда Трампа і Джей Ді Венса відбудеться 20 січня 2025 року. У цей день новий лідер країни складе присягу на вірність Конституції та виголосить інавгураційну промову.

До слова, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін має намір з ним зустрітись.

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Теги: Дональд Трамп президент війна Україна росія

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