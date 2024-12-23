Скільки українців згодні на вступ у НАТО без окупованих територій: опитування

Частіше про неготовність підтримати вступ до НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою, повідомляли особи, старші 50 років

47% українців висловили готовність підтримати вступ України до НАТО, навіть якщо частина територій країни залишиться під окупацією РФ. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

«Частіше про неготовність підтримати вступ до НАТО, якщо частина українських територій залишиться окупованою, повідомляли: респонденти, старші 50 років (40%); респонденти, які до повномасштабного вторгнення проживали у східних (36%), центральних (38%), південних (48%) областях; респонденти, які живуть за межею бідності (46%); респонденти, які мають близьких на тимчасово окупованих територіях (42%)», – йдеться в опитуванні.

На думку 55% опитаних, найкращим варіантом гарантування безпеки для України є вступ до НАТО. Нейтральний статус, забезпечений міжнародними гарантіями, підтримує 12% опитаних.

У грудні 2024 року 47% респондентів заявили про готовність підтримати вступ України до НАТО, навіть якщо частина її територій залишатиметься окупованою. Це на 14% більше, ніж у червні 2023 року.

Водночас 36% опитаних не готові підтримати такий сценарій, що на 16 відсоткових пунктів менше порівняно з даними червня 2023 року.

Нагадаємо, що Україна ніколи не визнає російську окупацію українських територій і не погодиться на членство в НАТО лише для частини території. Про це сказав президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою в Києві.

Раніше німецький канцлер Олаф Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО, яка є першим пунктом «плану перемоги», сказавши, що це питання не стоїть на порядку денному.