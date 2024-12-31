Головна Техно Телеком
search button user button menu button

У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників
Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів
фото з відкритих джерел

Про результат скасування бронювання «Дія» повідомивть протягом доби

На порталі «Дія» запустили послугу, за допомогою якої керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому – онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб анулювати бронювання працівника, на порталі «Дія» потрібно:

  • авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи;
  • подати заяву з даними про працівників на розбронювання;
  • перевірити заяву та підписати її електронним підписом;
  • очікувати результат протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті.

У команді застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті.

Читайте також:

Теги: Дія бронювання від мобілізації війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федоров повідомив про відновлення бронювання
У «Дії» відновлено бронювання від мобілізації
26 грудня, 19:56
Раніше Кабінет міністрів розпочав ще одну програму для підтримки української книги
Названо книги, які українці найчастіше купували за кошти «Зимової єПідтримки» (список)
24 грудня, 14:29
У компанії пообіцяли повідомити, коли послуги знову будуть доступні
У «Дії» низка послуг тимчасово недоступна: в чому причина
19 грудня, 17:16
Пенсійне посвідчення за віком підтягнеться в «Дію» автоматично
Українці можуть оформлювати лише електронне пенсійне посвідчення
18 грудня, 16:07
Нові можливості бронювання через «Дію»: хто може скористатися
Нові можливості бронювання через «Дію»: хто може скористатися
16 грудня, 12:18
Міністр каже, за п'ять років цифровізація вже зекономила державі мільярди гривень
Мінцифри анонсувало цифрові проєкти для протидії корупції
12 грудня, 12:07
Експериментальний проєкт уряду розрахований на військовослужбовців та їхніх рідних
Військовослужбовці зможуть отримати нові послуги в «Дії»: Шмигаль розповів деталі
10 грудня, 15:11
На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі
На що можна витратити «тисячу від Зеленського», отриману через «Укрпошту»: деталі
3 грудня, 13:58
У новому порядку бронювання, що діє з 1 грудня, встановлено два обов’язкові критерії
Новий порядок бронювання: начальник ТЦК розповів, що змінилося з 1 грудня
2 грудня, 15:02

Телеком

У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників
У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників
Загроза удару «Орєшніком»: Центр стратегічних комунікацій зробив заяву
Загроза удару «Орєшніком»: Центр стратегічних комунікацій зробив заяву
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ зізнався, що грає у Stalker 2
Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ зізнався, що грає у Stalker 2
У «Дії» відновлено бронювання від мобілізації
У «Дії» відновлено бронювання від мобілізації
У застосунку «Армія+» почала діяти програма знижок для військових
У застосунку «Армія+» почала діяти програма знижок для військових
Влада РФ може заблокувати популярний месенджер через «відсутність взаємодії» із силовиками
Влада РФ може заблокувати популярний месенджер через «відсутність взаємодії» із силовиками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
304K
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
67K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
26K
Ексгравець «Динамо» заявив, що без звернення Путіна не уявляє святкування Нового року
17K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua