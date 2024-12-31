У «Дії» з'явилася послуга анулювання бронювання працівників

Податися на анулювання можна лише раз на 30 днів

Про результат скасування бронювання «Дія» повідомивть протягом доби

На порталі «Дія» запустили послугу, за допомогою якої керівники та уповноважені особи компанії можуть анулювати бронювання для військовозобов'язаних працівників. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

«Досягли ліміту заброньованих працівників? Розбронюйте працівника і надайте відстрочку іншому – онлайн, без затримок і помилок. Послуга доступна для керівників та уповноважених осіб компаній», – йдеться в повідомленні.

Для того, щоб анулювати бронювання працівника, на порталі «Дія» потрібно:

авторизуватись на порталі з електронним підписом юридичної особи;

подати заяву з даними про працівників на розбронювання;

перевірити заяву та підписати її електронним підписом;

очікувати результат протягом доби – на електронній пошті та в особистому кабінеті.

У команді застосунку зазначили, що податися на анулювання можна лише раз на 30 днів. Водночас якщо компанія втрачає статус критичності, то бронювання анулюється автоматично.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив бронювати священнослужителів за переліком посад, затвердженим Державною службою з етнополітики та свободи совісті.