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Втрати ворога станом на 24 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Втрати ворога станом на 24 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
РФ від початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні 19915 бойових броньованих машин
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1630 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 грудня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 24 грудня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 24 грудня втратила

  • особового складу – близько 777720 (+1630) осіб,
  • танків – 9624 (+9) од,
  • бойових броньованих машин – 19915 (+30) од,
  • артилерійських систем – 21323 (+10) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО – 1030 (+3) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 20834 (+44),
  • крилаті ракети – 2948 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од,
  • спеціальна техніка – 3667 (+3).
Втрати ворога станом на ранок 24 грудня
Втрати ворога станом на ранок 24 грудня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 24 грудня

  • У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Активність флоту окупантів станом на 24 грудня
Активність флоту окупантів станом на 24 грудня
ВМС ЗСУ

Нині триває 1035-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: ЗСУ окупанти втрати війна фронт росія

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