Втрати ворога станом на 24 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1630 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 24 грудня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 24 грудня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 24 грудня втратила:
- особового складу – близько 777720 (+1630) осіб,
- танків – 9624 (+9) од,
- бойових броньованих машин – 19915 (+30) од,
- артилерійських систем – 21323 (+10) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО – 1030 (+3) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20834 (+44),
- крилаті ракети – 2948 (+0),
- кораблі /катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32086 (+47) од,
- спеціальна техніка – 3667 (+3).
Активність флоту окупантів станом на 24 грудня
- У Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- У Середземному морі вісім ворожих кораблів, з яких три є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 25 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, які продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – п'ять суден, з них два рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1035-й день повномасштабної війни в Україні.
Коментарі — 0