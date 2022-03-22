У російського окупанта під Миколаєвом знайшли конспект із біографією Путіна (фото)

Під час навчань окупантам провели урок «військово-політичної підготовки», де вони вивчали біографію Володимира Путіна

Російським солдатам перед тим, як відправити воювати в Україну, під час навчань провели урок «військово-політичної підготовки», де вони вчили біографію Володимира Путіна та прищеплювали любов до знань, історії, держави та влади.

Конспект лекцій одного з військовослужбовців Російської Федерації разом з іншими документами було знайдено всередині розбитої військової техніки російської армії під Миколаєвом. Про це пивідомляє НікВесті.

На обкладинці зошита з конспектами зазначено, що це «робочий зошит з військово-політичної роботи 3КВ-КО гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 3 мотострілецької роти 1 мотострілецького батальйону (гірського)».

Конспект було зроблено під час навчань, які проходили у Росії у грудні. Тема уроку називалася так: «Президент РФ – глава держави та головнокомандувач збройних сил РФ».

Цілі уроку: поглибити знання загальних відомостей та автобіографію нинішнього президента РФ, докладно розібрати, якими повноваженнями наділений президент РФ, прищеплювати любов до знань, історії держави та влади.

У зошиті докладно законспектована біографія Володимира Путіна: коли і де народився, де і коли працював, коли був обраний та переобраний президентом РФ.

Далі процитовані норми російського законодавства, які визначають повноваження президента РФ щодо мобілізації.

Нагадаємо, через збройну агресію РФ в Україні станом на ранок 22 березня загинуло 117 дітей. Найбільше на Київщині – 58 та Харківщині – 40.