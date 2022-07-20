Ярослава Магучіх здобула «срібло» на чемпіонаті світу зі стрибків у висоту

«Золото» розігрувалося на 2.04 м – ні Паттерсон, ні Магучіх не взяли цю висоту

Українка Ярослава Магучіх взяла «срібло» на чемпіонаті світу з легкої атлетики. Ярослава Магучіх взяла срібло з результатом 2.02 м, поступившись лише за кількістю спроб Елінор Паттерсон з Австралії (2.02 м). Як зазначається, це друга медаль України на ЧС-2022 (раніше бронзу завоював стрибун у висоту Андрій Проценко).

«Золото» розігрувалося на 2.04 м – ні Паттерсон, ні Магучіх не взяли цю висоту, тож австралійка обійшла українку за спробами (завдяки 2.02 м з першого стрибка).

Ірина Геращенко завершила змагання на 4-й позиції із особистим рекордом (2.00 м). Бронзу здобула Елена Валлортігара (теж 2.00 м).

У попередніх забігах на 400 м з бар'єрами виступили українки Анна Рижикова та Вікторія Ткачук і обидві пробилися до півфіналу.

Рівень фіналу цього чемпіонату світу був одним з найвищих в історії світових першостей. Одразу вісім атлеток взяли висоту 1.96 м – востаннє щось подібне було у 2009 році, коли сім атлеток її взяли.

Змагання проходять в Юджині в США.

Раніше Україна завоювала бронзову медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у США.

Разом з тим, українська шахістка Софія Буркот, яка наразі перебуває у Німеччині, взяла участь у змаганнях і виборола першість серед дітей до 18 років, де була майже удвічі молодшою за більшість учасників.