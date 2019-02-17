  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ястремська та Цуренко стартують на турнірі в Дубаї

    • Розсилка
    Ястремська готова до нового виклику - Ястремська та Цуренко стартують на турнірі в Дубаї
    Ястремська готова до нового виклику
    WTA

    Світоліна розпочне участь з другого раунду

    Сьогодні стартує турнір WTA в Дубаї, де виступлять три українські тенісистки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

    Читайте також

    Перші двоє проведуть матчі першого кола вже сьогодні. Цуренко вийде на корт проти казахстанської тенісистки Юлії Путінцевої, а Ястремська зустрінеться з іспанкою Гарбінє Мугурусою, яку вже обігравала на переможному для себе турнірі в Хуахіні.

    Орієнтовно матч Цуренко запланований на 13:00, а Ястремської - 17:00 за київським часом.

    Зазначимо, що Еліна Світоліна, яка отримала шостий номер посіву, почне виступ на турнірі з другого раунду. Її суперницею стане переможниця протистояння між Донною Векич і Онс Жабер.

    Цікаво, що Світоліна і Ястремська у випадку перемог зустрінуться між собою вже в третьому раунді змагань.

    Турнір в Дубаї відбуватиметься до 25 лютого. Призовий фонд становить майже 3 мільйони доларів.

    Читайте також
    теніс Еліна Світоліна Леся Цуренко Даяна Ястремська
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ