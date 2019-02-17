Ястремська та Цуренко стартують на турнірі в Дубаї



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Ястремська готова до нового виклику WTA

Світоліна розпочне участь з другого раунду

Сьогодні стартує турнір WTA в Дубаї, де виступлять три українські тенісистки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко та Даяна Ястремська.

Перші двоє проведуть матчі першого кола вже сьогодні. Цуренко вийде на корт проти казахстанської тенісистки Юлії Путінцевої, а Ястремська зустрінеться з іспанкою Гарбінє Мугурусою, яку вже обігравала на переможному для себе турнірі в Хуахіні.

Орієнтовно матч Цуренко запланований на 13:00, а Ястремської - 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що Еліна Світоліна, яка отримала шостий номер посіву, почне виступ на турнірі з другого раунду. Її суперницею стане переможниця протистояння між Донною Векич і Онс Жабер.

Цікаво, що Світоліна і Ястремська у випадку перемог зустрінуться між собою вже в третьому раунді змагань.



Турнір в Дубаї відбуватиметься до 25 лютого. Призовий фонд становить майже 3 мільйони доларів.