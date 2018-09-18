Юлія Джима виграла дві гонки на відкритому чемпіонаті Словенії з літнього біатлону
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Українка взяла участь у змаганнях у Поклюці
15 та 16 вересня у словенській Поклюці пройшли спринти та гонки переслідування у межах відкритого чемпіонату Словенії з літнього біатлону.
Поза конкурсом брали участь Юлія Джима та японські спортсменки.
До Вашої уваги результати перегонів:
Спринт:
1. Уршка Пойє (Словенія) (1+0) - 17:41,1
2. Полона Клеменчич (Словенія) (0+3) - 44,9
3. Ніка Віндісар (Словенія) (1+1) - +58,5
Поза конкурсом:
1. Юлія Джима (Україна) (0+2) 17:26,4
2. Юріє Танака (Японія) (1+0) +22,5
3. Фуюко Тачізакі (Японія) (1+1) +31,1
Переслідування:
1. Уршка Пойє (Словенія) (0+1+1+1) - 31:31,8
2. Полона Клеменчич (Словенія) (0+2+1+1) - +17,4
3. Ніна Задравець (Словенія) (2+1+1+2) - +1:48,0
Поза конкурсом:
1. Юлія Джима (Україна) (0+2+0+0) - 29:33,3
2. Фуюко Тачізакі (Японія) (0+2+0+0) - +14,4
3. Юріє Танака (Японія) (0+1+3+0) - +1:47,2
Джерело: biathlon.com.ua