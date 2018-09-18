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    Юлія Джима виграла дві гонки на відкритому чемпіонаті Словенії з літнього біатлону

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    Юлія Джима. Фото biathlon.com.ua - Юлія Джима виграла дві гонки на відкритому чемпіонаті Словенії з літнього біатлону
    Юлія Джима. Фото biathlon.com.ua

    Українка взяла участь у змаганнях у Поклюці

    15 та 16 вересня у словенській  Поклюці пройшли спринти та гонки переслідування у межах відкритого чемпіонату Словенії з літнього біатлону.

    Поза конкурсом брали участь Юлія Джима та японські спортсменки.

    До Вашої уваги результати перегонів:

    Спринт:

    1. Уршка Пойє (Словенія) (1+0) - 17:41,1
    2. Полона Клеменчич (Словенія) (0+3) - 44,9
    3. Ніка Віндісар (Словенія) (1+1) - +58,5

    Поза конкурсом:

    1. Юлія Джима (Україна) (0+2)  17:26,4
    2. Юріє Танака (Японія) (1+0)  +22,5
    3. Фуюко Тачізакі (Японія) (1+1)  +31,1

    Переслідування:

    1. Уршка Пойє (Словенія) (0+1+1+1) - 31:31,8
    2. Полона Клеменчич (Словенія) (0+2+1+1) - +17,4
    3. Ніна Задравець (Словенія) (2+1+1+2) - +1:48,0

    Поза конкурсом:

    1. Юлія Джима (Україна) (0+2+0+0) - 29:33,3
    2. Фуюко Тачізакі (Японія) (0+2+0+0) - +14,4
    3. Юріє Танака (Японія) (0+1+3+0) - +1:47,2

    Джерело: biathlon.com.ua

    біатлон спринт Словенія Юлія Джима
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