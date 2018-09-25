Юлія Єлістратова вдруге у сезоні тріумфувала на етапі Кубку Європи з триалону



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Юлія Єлістратова. Фото взяте з сайту ФТУ

Чергове золото у своїй спортивній кар’єрі найсильніша триатлетка України приміряла за підсумками змагань серії ETU у турецькій Аланії

Після низки вдалих міжнародних стартів, де вихованка житомирської школи триатлону, зокрема, вирізнялася своїми біговими властивостями, Юлія Єлістратова знову повернулася на найвищу сходинку п’єдесталу пошани.

На етапі Кубку Європи в Аланії (Туреччина) їй вдалося гармонічно розкласти свої сили по всій дистанції та зібрати воєдино усі три складові триатлону.

Традиційно висока швидкість у бігу дозволила залишити всіх суперниць далеко позаду та фінішувати наодинці, інформує офіційний сайт Федерації триатлону України.

19 секунд – саме з таким комфортним відривом найсильніша триатлетка України першою дісталася до фінішної стрічки.

«Дуже рада, що мені вдалося перемогти на етапі Кубку Європи в Аланії знову. Перед стартом я себе почувала не надто добре, однак правильне фокусування на результаті допомогло мені здолати всі труднощі», - написала на своїй сторінці у Facebook сама Єлістратова.

Українка вже має досвід перемог в Аланії – три роки тому Єлістратова також не мала собі рівних на турецькому етапі Кубку Європи.

Таким чином, цього сезону Юля здобуває свою вже третю перемогу на міжнародних змаганнях. Наприкінці березня вона перемогла на етапі Кубку Африки у Шарм Ель-Шейху, а згодом у перші дні літа фінішувала першою на етапі Кубку Європи у Дніпрі.