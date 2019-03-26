ФФУ не порушила статут ФІФА щодо натуралізації Мораєса



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Шевченко та Мораєс ФФУ

Спортивні юристи запевняють, що бразилець за законом отримав нове громадянство

ФФУ не порушила статтю статуту ФІФА про використання натуралізованих футболістів, повідомляє Betnews365.

Раніше видання Mais Futebol повідомило, що Жуніор Мораєс, можливо, порушив статтю 7 статуту ФІФА, зігравши за збірну України після отримання громадянства.

У статуті зазначається, що футболіст повинен жити безперервно принаймні 5 років після досягнення 18-річчя на території країни, в якій він отримав нове громадянство.

Спортивні юристи стверджують, що при визначенні прожитих років ФІФА покладається на норми місцевого законодавства України. Згідно з українськими законами, безперервним роком вважається проживання на території країни 183 дні на рік.

Жуніор Мораєс провів в оренді в Китаї 4 місяці в 2017 році, це приблизно 120 днів. На території України він жив більше 200 днів в тому році.

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