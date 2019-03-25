  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Тренер збірної Люксембургу: В Андрія Шевченка, безумовно, є тренерський хист

    • Розсилка
    Тренер збірної Люксембургу: В Андрія Шевченка, безумовно, є тренерський хист
    Фото flf.lu

    Люк Хольц розповів, як його команда планує боротися проти українців

    «Збірна України — грізний суперник, — зауважив спеціаліст. — У них у команді зібрані технічні футболісти, які вправно діють на всіх ділянках поля.

    Читайте також

    Моїм підопічним варто не втрачати пильності й намагатися максимально позбавити гостей вільних зон. Нам необхідно збільшити інтенсивність ведення боротьби й діяти згідно з обраним планом на матч.

    Дивлячись на гру збірної України, розумієш, що в Андрія Шевченка, безумовно, є тренерський хист. Він поставив українцям швидку гру з виходом з оборони в атаку. Відчувається, що в його команді все сплановано та відпрацьовано».

    Додамо, що сьогоднішня зустріч Люксембург — Україна відбудеться на стадіоні «Жозі Бартель» (початок — о 21.45 за київським часом).

    Джерело: ФФУ

    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ