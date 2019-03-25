Тренер збірної Люксембургу: В Андрія Шевченка, безумовно, є тренерський хист



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Фото flf.lu

Люк Хольц розповів, як його команда планує боротися проти українців

«Збірна України — грізний суперник, — зауважив спеціаліст. — У них у команді зібрані технічні футболісти, які вправно діють на всіх ділянках поля.

Моїм підопічним варто не втрачати пильності й намагатися максимально позбавити гостей вільних зон. Нам необхідно збільшити інтенсивність ведення боротьби й діяти згідно з обраним планом на матч.

Дивлячись на гру збірної України, розумієш, що в Андрія Шевченка, безумовно, є тренерський хист. Він поставив українцям швидку гру з виходом з оборони в атаку. Відчувається, що в його команді все сплановано та відпрацьовано».

Додамо, що сьогоднішня зустріч Люксембург — Україна відбудеться на стадіоні «Жозі Бартель» (початок — о 21.45 за київським часом).

Джерело: ФФУ