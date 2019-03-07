«Заплати мені, і я піду». Як капітан «Реала» Рамос посварися з президентом мадридців



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Серхіо Рамос сказав, що Флорентіно Переса і його колег з керівництва клубу несуть відповідальність за катастрофічний сезон «Реала»

Після вильоту мадридського «Реала» з плей-офф Ліги чемпіонів між капітаном команди Серхіо Рамосом і президентом клубу Флорентіно Пересом сталася перепалка, під час якої захисник виявив бажання піти з клубу, повідомляє AS.

Після матчу-відповіді з амстердамським «Аяксом», який завершився поразкою мадридців з рахунком 1:4, Перес дочекався гравців в роздягальні, після чого почав їх критикувати. Президент продовжував говорити протягом кілька хвилин, звинувачуючи футболістів в недостатній самовіддачі і надмірному відпочинку.

У якийсь момент Перес використовував слово «ганебний», що вивело з себе Рамоса. Капітан у відповідь звинуватив президента і його колег з керівництва клубу в поганому плануванні і сказав, що вони несуть відповідальність за катастрофічний сезон «Реала».

У запалі розмови Серхіо сказав: «Заплати мені, і я піду». Потім гравець подивився прямо на Переса і продовжив: «Я віддав все заради цієї емблеми, клубу і навіть тебе». Вся команда стала свідком скандалу.

Після інциденту Перес провів зустріч з іншими босами «Реала», яка тривала до другої години ночі. Керівництво мадридців обговорювало різні варіанти, включаючи негайне звільнення головного тренера Сантьяго Соларі і підписання контракту з Жозе Моурінью, у якого не найкращі стосунки з Рамосом.

У керівництва виникли серйозні розбіжності, тому рішення не було прийнято. Можливо, щось зміниться найближчим часом.

Нагадаємо, Серхіо Рамос пропустив матч-відповідь з «Аяксом» через дискваліфікацію.

Джерело: Чемпионат.com